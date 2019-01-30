NBA新秀對抗賽 世界隊西蒙斯唐西奇領軍

（中央社紐約29日綜合外電報導）曾獲年度最佳新人殊榮的美國職籃NBA費城七六人西蒙斯，以及這個球季備受看好可望摘下最佳新人獎的達拉斯獨行俠唐西奇，今天雙雙入選明星賽週新秀對抗賽的世界隊。

同屬世界隊（World Team）的西蒙斯（Ben Simmons）與19歲的金童唐西奇（Luka Doncic）分別來自澳洲與斯洛維尼亞，兩人將在新秀對抗賽（Rising Stars Challenge）中並肩作戰。

NBA新秀對抗賽挑選聯盟中球齡介於1至2年且表現優異的美國籍球員與外籍好手各10人，分別組成美國隊（Team USA）與世界隊捉對廝殺。

上個球季最佳新人獎票選屈居第2、僅次於西蒙斯的猶他爵士密契爾（Donovan Mitchell）入選美國隊，其他成員包括布魯克林籃網中鋒艾倫（Jarrett Allen）、沙加緬度國王前鋒貝格里三世（Marvin Bagley III）與控衛佛克斯（De'Aaron Fox）、洛杉磯湖人後衛波爾（Lonzo Ball）與前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）、亞特蘭大老鷹前鋒柯林斯（John Collins）與控衛楊恩（Trae Young）、曼菲斯灰熊傑克森（Jaren Jackson Jr.）及波士頓塞爾蒂克前鋒塔特姆（Jayson Tatum）。

世界隊的陣容則包括西蒙斯與唐西奇，多倫多暴龍英國籍前鋒阿努諾比（OG Anunoby）、鳳凰城太陽巴哈馬籍中鋒艾頓（Deandre Ayton）、國王塞爾維亞籍後衛鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）、洛杉磯快艇加拿大籍後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、籃網拉脫維亞籍前鋒庫魯斯（Rodions Kurucs）、芝加哥公牛芬蘭籍前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）、明尼蘇達灰狼奈及利亞籍後衛奧柯吉（Josh Okogie）以及克里夫蘭土耳其籍前鋒奧斯曼（Cedi Osman）。

去年世界隊以155比124擊敗美國隊，鮑格達諾維奇獲得新秀對抗賽的最有價值球員（MVP）。

世界隊10名球員來自10個不同國家，這些國家分布於世界四大洲。

本屆新秀對抗賽將於2月15日在北卡羅來納州的夏洛特點燃戰火，兩天後則是年度明星賽。

美國隊的教練是塞爾蒂克控衛爾文（Kyrie Irving），世界隊教練則是獨行俠德國籍資深球星諾威茨基（Dirk Nowitzki）。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1080130