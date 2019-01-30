這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
飛上洛杉磯天空追夢 空少型男寫飛行日記
國際

飛上洛杉磯天空追夢 空少型男寫飛行日記

大掃除清出舊衣物、大型廢棄物 捐贈回收資訊一次看
生活

大掃除清出舊衣物、大型廢棄物 捐贈回收資訊一次看

春節連假打算去日本東南亞 小心這些傳染病
生活

春節連假打算去日本東南亞 小心這些傳染病

別再說高雄是文化沙漠 衛武營藝文中心令外媒驚豔
生活

別再說高雄是文化沙漠 衛武營藝文中心令外媒驚豔

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
中央社豬年新春特輯 玩小遊戲看運勢
訊息平台
首頁 / 運動

NBA新秀對抗賽 世界隊西蒙斯唐西奇領軍

最新更新：2019/01/30 17:04

（中央社紐約29日綜合外電報導）曾獲年度最佳新人殊榮的美國職籃NBA費城七六人西蒙斯，以及這個球季備受看好可望摘下最佳新人獎的達拉斯獨行俠唐西奇，今天雙雙入選明星賽週新秀對抗賽的世界隊。

同屬世界隊（World Team）的西蒙斯（Ben Simmons）與19歲的金童唐西奇（Luka Doncic）分別來自澳洲與斯洛維尼亞，兩人將在新秀對抗賽（Rising Stars Challenge）中並肩作戰。

NBA新秀對抗賽挑選聯盟中球齡介於1至2年且表現優異的美國籍球員與外籍好手各10人，分別組成美國隊（Team USA）與世界隊捉對廝殺。

上個球季最佳新人獎票選屈居第2、僅次於西蒙斯的猶他爵士密契爾（Donovan Mitchell）入選美國隊，其他成員包括布魯克林籃網中鋒艾倫（Jarrett Allen）、沙加緬度國王前鋒貝格里三世（Marvin Bagley III）與控衛佛克斯（De'Aaron Fox）、洛杉磯湖人後衛波爾（Lonzo Ball）與前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）、亞特蘭大老鷹前鋒柯林斯（John Collins）與控衛楊恩（Trae Young）、曼菲斯灰熊傑克森（Jaren Jackson Jr.）及波士頓塞爾蒂克前鋒塔特姆（Jayson Tatum）。

世界隊的陣容則包括西蒙斯與唐西奇，多倫多暴龍英國籍前鋒阿努諾比（OG Anunoby）、鳳凰城太陽巴哈馬籍中鋒艾頓（Deandre Ayton）、國王塞爾維亞籍後衛鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）、洛杉磯快艇加拿大籍後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、籃網拉脫維亞籍前鋒庫魯斯（Rodions Kurucs）、芝加哥公牛芬蘭籍前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）、明尼蘇達灰狼奈及利亞籍後衛奧柯吉（Josh Okogie）以及克里夫蘭土耳其籍前鋒奧斯曼（Cedi Osman）。

去年世界隊以155比124擊敗美國隊，鮑格達諾維奇獲得新秀對抗賽的最有價值球員（MVP）。

世界隊10名球員來自10個不同國家，這些國家分布於世界四大洲。

本屆新秀對抗賽將於2月15日在北卡羅來納州的夏洛特點燃戰火，兩天後則是年度明星賽。

美國隊的教練是塞爾蒂克控衛爾文（Kyrie Irving），世界隊教練則是獨行俠德國籍資深球星諾威茨基（Dirk Nowitzki）。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1080130

地機族