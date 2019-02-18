HBL過年不放假 永仁大勝滬江展現集訓成果

（中央社記者龍柏安台北18日電）今年農曆春節共有9天連假，不過永仁高中為備戰HBL高中籃球聯賽8強複賽，全隊選擇留校，今天8強賽首役全隊火力全開，以98比60大勝滬江高中，展現集訓成果。

107學年度HBL高中籃球聯賽，今天在台北和平籃球館進行首日賽事，永仁開賽就用一波13比0的強攻下馬威，終場淨勝對手38分，輕鬆拿下首勝，高二中鋒鄭慧慈轟下最高的21分，射手林佳蓉也有20分進帳。

永仁教頭時超傑透露，農曆年前球員自己開會討論，決定過年不放假，「我是想放，但球員不想，我們也只能捨命陪君子」。

今年高三的林佳蓉表示，這不是她們第一次過年不放假，「我們高一那年也是，去年是因為農曆年前8強就打完了，今年則是大家開會投票表決，聯賽正選12人全部留下來」。

從國中打到高中，林佳蓉坦言，她在永仁待了6年，今年是她在永仁的最後一次寒假，「我覺得留下來意義更大」。時超傑則開玩笑地說，球員留下來，家長輪流來煮飯，還會發紅包，「球員紅包反而拿得更多」。

吳瑋茹今天拿下12分、還送出全場最多的8次助攻，主導投票會議的她強調：「投票時我讓大家閉眼投票，過程完全公平、公正、公開。」

最後12名球員一致舉手通過，過年留校不放假，這也讓吳瑋茹感到很欣慰，「我們一心團結在一起，為了相同目標努力，這真的很棒」。（編輯：張雅淨）1080218