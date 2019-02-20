提升後場戰力 吳永盛加盟寶島夢想家

（中央社記者黃巧雯台北20日綜合報導）東南亞職業籃球聯賽（ABL）寶島夢想家拚奪冠，球團今天宣布，已與旅美球員吳永盛完成簽約，將提升後場戰力，最快本週就會出賽。

寶島夢想家本季本土球員陣容升級，加上外援穩定的表現，以及外籍教練整合球隊戰力大提升，球隊目前勝率位居聯盟第2。

吳永盛自金華國中畢業後展開旅美之路，成為台灣第一位國中畢業即赴美挑戰的球員，為學弟闖出新的「美國夢」。

吳永盛身高188公分，主打後衛，大學選擇提供籃球獎學金的沙加緬度州立大學就讀，成為台灣第一人獲得NCAA第一級大學獎學金。他進入大學後，大一出賽31場，平均上場17分鐘，繳出6.2分、1.3籃板、1助攻，隨後受傷病困擾打打停停，升上大四因腳踝受傷提前結束賽季，3年共出賽69場，繳出5.3分、1.4籃板、1.4助攻。

吳永盛在2018至2019學年上學期，早已完成學業提前畢業，儘管持續復健，但他自認狀況並不嚴重，考慮後最終選擇回台接受訓練、尋找機會。

隨夢想家球隊訓練逾一週，吳永盛相當喜歡球隊氣氛，16日也現身夢想家主場觀賽，他說：「比賽強度很高，很多人身體素質都很好，特別是肢體接觸跟場上處理球的方式跟美國打球時滿像的。」

ABL的球隊能擁有3名外援，雖然吳永盛在美國近8年長時間與外國人同隊或對抗，但他認為最大的差異就是ABL外援處理球的方式更好、個人能力更出色，這是國際職業聯賽強度，高於美國大學籃球許多。（編輯：張雅淨）1080220