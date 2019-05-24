雷納德35分暴龍逆轉咬傷公鹿 東區冠軍賽聽牌[影]

（中央社密爾瓦基23日綜合外電報導）NBA東區冠軍賽第5戰，打完前3節落後的暴龍，靠雷納德攻下全場最高35分，以105比99客場逆轉擊敗公鹿，在系列賽以3比2「聽牌」。

美國職籃NBA東區冠軍賽，密爾瓦基公鹿、多倫多暴龍各自在主場留下兩勝，系列賽前4戰打完，雙方2比2戰成平手。

今天兩隊在公鹿主場進行第5戰，公鹿打出18比4開局，暴龍包括一波11比4攻勢在內，曾兩度將落後縮小到剩下7分差距，但公鹿在布萊索（Eric Bledsoe）、布洛格登（Malcolm Brogdon）聯手攻下17分帶領下，首節32比22領先暴龍達兩位數；次節暴龍開局打出16比2猛攻，以38比34超前，但公鹿包括安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）的13分在內，有3人在上半場得分達兩位數，半場打完以49比46領先暴龍。

兩隊易籃再戰，勞瑞（Kyle Lowry）砍進三分球，暴龍扳平戰局，但公鹿打出14比2攻勢，以63比51要回兩位數領先，暴龍此時打出9比0反擊，將落後縮小到3分差，之後兩隊你來我往，公鹿打完3節以75比72領先暴龍；末節暴龍打出17比6攻勢，一度以89比81領先公鹿8分，之後雙方拉鋸，暴龍靠雷納德（Kawhi Leonard）單節轟下15分帶領，以105比99逆轉擊敗公鹿。

兩隊當地時間25日，將在暴龍主場進行系列賽第6戰，暴龍最快可在當天賽後，拿下總冠軍賽門票，與西區冠軍金州勇士爭奪總冠軍。

雷納德今天有35分、9助攻、7籃板的表現，板凳出發的范佛利特（Fred VanVleet）砍進7個三分球轟下21分，他的表現搶眼，讓林書豪完全沒有上場機會，勞瑞攻下17分，西雅坎（Pascal Siakam）有14分、13籃板的「雙十」成績。

安特托昆博攻下公鹿最高24分，布萊索獲得20分，布洛格登有18分、11籃板的「雙十」表現，羅培茲（Brook Lopez）貢獻16分，替補的希爾（George Hill）進帳12分，密道頓（Khris Middleton）雖僅拿6分，但有10助攻、10籃板的貢獻。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080524