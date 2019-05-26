更多編輯台推薦新聞：
統一發票3-4月千萬獎號碼：03802602
生活

統一發票3-4月千萬獎號碼：03802602

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

梅伊宣布下台、同婚登記上路...20則新聞看懂一週大事
一週大事

梅伊宣布下台、同婚登記上路...20則新聞看懂一週大事

早安世界》台美關係再提升 機構正名 國安顧問首次會談
早報

早安世界》台美關係再提升 機構正名 國安顧問首次會談

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

華南少棒桃園延長賽奪冠 拿U12世界盃組隊權

最新更新：2019/05/26 17:21
108年華南金控盃全國少棒錦標賽冠軍戰26日在台北青年公園球場開打，桃園市（圖）與台中市隊鏖戰至延長賽第7局，終場由桃園市以5比4奪冠，也拿下U12世界盃棒球賽組隊權。中央社記者謝靜雯攝　108年5月26日
108年華南金控盃全國少棒錦標賽冠軍戰26日在台北青年公園球場開打，桃園市（圖）與台中市隊鏖戰至延長賽第7局，終場由桃園市以5比4奪冠，也拿下U12世界盃棒球賽組隊權。中央社記者謝靜雯攝　108年5月26日

（中央社記者謝靜雯台北26日電）華南金控盃少棒賽冠軍戰，桃園市與台中市隊一路緊咬，鏖戰至延長賽第7局，桃園市上半局搶分，下半局精彩守備，後援投手黃天賜穩守，率隊5比4奪冠、獲U12世界盃棒球賽組隊權。

108年華南金控盃少棒錦標賽，是今年度最後一個少棒國手選拔賽，冠軍隊伍將取得今年7月在台南舉行的U12世界盃棒球賽組隊權。桃園市隊先前已先拿下LLB少棒賽中華代表權，但戰力仍堅強，賽前就備受看好。

今天冠軍戰兩隊正規6局打完4比4僵持不下，突破僵局延長賽第7局，桃園市7局上半先搶下1分，下半局精彩雙殺守備，瓦解對手攻勢，順利拿下冠軍，賽後球員感動到哭成一片。

桃園市隊總教練李國強表示，「這是我們帶過凝聚力最好、最團結的一次聯隊」。談起延長賽關鍵守備，李國強很自豪說，內野守備一直都是聯隊最有自信的一環，他也點名後援投手黃天賜，「雖然平時不會有太大的情緒起伏，但只要是教練團交代的任務，他也一定有辦法完成」。

李國強另外點名桃園市隊先發投手張耀允，他透露，張耀允是很沒自信的球員，但具有身材條件，協調性也好，教練團不斷鼓勵他，張耀允今天冠軍戰扛起先發，投4.1局失4分、表現不差，「相信他經過這次比賽，可以更有自信，相信自己適合走棒球這條路」。

李國強表示，這段期間看到球員的成長，球員間彼此鼓勵，今天比賽能在延長賽拿下勝利，「相信這個過程可以讓球員有很大的成長」。冠軍隊伍最多可選5名球員入U12中華代表隊，李國強直言，「一定會有遺珠」，也希望被選入中華隊的球員，能夠發揮能力為中華隊盡力。

今天冠軍戰桃園市從少棒到青棒層級的教練幾乎都到場加油，李國強十分感謝，他也感謝桃園市政府的大力支持，盼之後可以有更多的專任教練缺，幫桃園留好的教練人才。（編輯：張雅淨）1080526

108年華南金控盃全國少棒錦標賽冠軍戰，26日由桃園市隊與台中市隊交手，桃園市派出投手張耀允先發登板，雙方一路激戰至延長賽第7局，最終由桃園拿下冠軍，也取得U12世界盃組隊權。中央社記者謝靜雯攝　108年5月26日
108年華南金控盃全國少棒錦標賽冠軍戰，26日由桃園市隊與台中市隊交手，桃園市派出投手張耀允先發登板，雙方一路激戰至延長賽第7局，最終由桃園拿下冠軍，也取得U12世界盃組隊權。中央社記者謝靜雯攝　108年5月26日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報