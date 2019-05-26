華南少棒桃園延長賽奪冠 拿U12世界盃組隊權

108年華南金控盃全國少棒錦標賽冠軍戰26日在台北青年公園球場開打，桃園市（圖）與台中市隊鏖戰至延長賽第7局，終場由桃園市以5比4奪冠，也拿下U12世界盃棒球賽組隊權。中央社記者謝靜雯攝 108年5月26日

（中央社記者謝靜雯台北26日電）華南金控盃少棒賽冠軍戰，桃園市與台中市隊一路緊咬，鏖戰至延長賽第7局，桃園市上半局搶分，下半局精彩守備，後援投手黃天賜穩守，率隊5比4奪冠、獲U12世界盃棒球賽組隊權。

108年華南金控盃少棒錦標賽，是今年度最後一個少棒國手選拔賽，冠軍隊伍將取得今年7月在台南舉行的U12世界盃棒球賽組隊權。桃園市隊先前已先拿下LLB少棒賽中華代表權，但戰力仍堅強，賽前就備受看好。

今天冠軍戰兩隊正規6局打完4比4僵持不下，突破僵局延長賽第7局，桃園市7局上半先搶下1分，下半局精彩雙殺守備，瓦解對手攻勢，順利拿下冠軍，賽後球員感動到哭成一片。

桃園市隊總教練李國強表示，「這是我們帶過凝聚力最好、最團結的一次聯隊」。談起延長賽關鍵守備，李國強很自豪說，內野守備一直都是聯隊最有自信的一環，他也點名後援投手黃天賜，「雖然平時不會有太大的情緒起伏，但只要是教練團交代的任務，他也一定有辦法完成」。

李國強另外點名桃園市隊先發投手張耀允，他透露，張耀允是很沒自信的球員，但具有身材條件，協調性也好，教練團不斷鼓勵他，張耀允今天冠軍戰扛起先發，投4.1局失4分、表現不差，「相信他經過這次比賽，可以更有自信，相信自己適合走棒球這條路」。

李國強表示，這段期間看到球員的成長，球員間彼此鼓勵，今天比賽能在延長賽拿下勝利，「相信這個過程可以讓球員有很大的成長」。冠軍隊伍最多可選5名球員入U12中華代表隊，李國強直言，「一定會有遺珠」，也希望被選入中華隊的球員，能夠發揮能力為中華隊盡力。

今天冠軍戰桃園市從少棒到青棒層級的教練幾乎都到場加油，李國強十分感謝，他也感謝桃園市政府的大力支持，盼之後可以有更多的專任教練缺，幫桃園留好的教練人才。（編輯：張雅淨）1080526