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U12世界盃亞太棒球賽 黃偉哲：我們太需要冠軍

最新更新：2019/06/21 17:34

（中央社記者謝靜雯台北21日電）U12世界盃棒球賽中華隊今天舉行成軍記者會，今年比賽將首度於台南亞太棒球村舉行。台南市市長黃偉哲表示，目前工程進度達95%，中華隊前3屆都拿亞軍，「我們太需要一個冠軍」。

世界棒壘球總會（WBSC）U12世界盃棒球賽將於7月26日於台南市亞太國際棒球訓練中心（亞太棒球村）舉辦，中華隊此次由桃園市取得組隊權，由李國強掌兵符，球員已經於20日展開集訓。

U12從2015年移往台南舉辦後，今年為第3屆，接下來一路到2027年的U12世界盃也都將在台南舉辦。外界關注亞太棒球村進度，黃偉哲表示，目前進度已經超過95%，只待消防安檢完成後，基本上就可以開始試用，「還有一個多月的時間，相信可以如期把全新的球場交給選手」。

亞太棒球村預計7月初驗收，落成典禮暫定為7月20日，黃偉哲表示：「今年為亞太棒球村落成處女秀，新的球場、新的希望，希望可以讓中華隊再創高峰。」中華隊前3屆都在冠軍戰不敵美國、拿下亞軍，「國人太需要一個冠軍」。

亞太棒球村少棒球場包括一個主球場、一個副球場，已經接近完成進度。至於成棒球場部分，黃偉哲直言，「說來話長」，成棒對於場地質量要求更高，目前為止招標好幾次都沒能標出，但現階段先把U12辦好，「讓大家對於場地有信心，相信就可有更多的廠商願意來承接工程」。（編輯：陳惠珍）1080621

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