洋基傳奇終結者李維拉 正式入主名人堂[影]

（中央社紐約22日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB首位以全票通過進到名人堂的紐約洋基傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera），今天在進駐儀式下，正式入主名人堂。

來自巴拿馬的李維拉，今天在名人堂所在地古柏鎮（Cooperstown）度過感動的一天。大聯盟官網表示，李維拉這次與救援投手史密斯（Lee Smith）、先發投手穆西納（Mike Mussina）、已故的哈勒戴（Roy Halladay）及重砲手馬丁尼茲（Edgar Martinez）、班茲（Harold Baines）等人一起入主名人堂。

李維拉和已故的哈勒戴分別是第55位、第56位入主名人堂的選手，兩人都是在首度有資格獲選時就雀屏中選。

哈勒戴2017年因為駕駛飛機墜毀墨西哥灣身亡，享年40歲；他在1月獲選進入名人堂。

李維拉生涯19年都在洋基，共拿下652次救援成功，在美國棒球作家協會的投票中，以史無前例的425票，全票進到名人堂。

13次入選明星賽的李維拉曾幫助洋基5度奪得世界大賽冠軍和7次美聯冠軍。

他的出席吸引5萬5000人參加今天的入主儀式，他提到，球迷的支持在整個生涯不斷提振他。

他說：「你們總是不斷促使我成為最好的（選手），當我在洋基球場投球時，總是感到彷彿有5萬5000人與我同在，陪我投出一球又一球。」

「你們（指球迷）是最棒的，沒有你們的支持，我是無法做到的，你們總是把我推向極限。」

李維拉談到，他是個漁夫的兒子，在找到棒球前，他的夢想是能成為足球場上的比利（Pele）。

談到他第一次接受洋基測試時，他說：「我沒有球衣，我的釘鞋在大拇指那破個大洞，也沒有手套，但我去了。」

哈勒戴的遺孀布蘭迪（Brandy）代亡夫發言，她向群眾表示，她會「盡她所能說出，假如哈勒戴今天在場，可能會說或可能會想的」。她說：「有這麼多人在哈勒戴的生涯陪著他，『謝謝你』這句話接下來幾天可能也應該會持續出現。」

「我知道哈勒戴和這些如此有成就的人一起坐在這裡有多榮幸，謝謝你們成為他的榜樣，並在他的生涯支持著他。」（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1080722