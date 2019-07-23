天使左投史凱格斯驟逝 數百親友送他最後一程

（中央社聖塔蒙尼加22日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使左投史凱格斯（Tyler Skaggs）3週前在德州飯店房間驟逝，數百人今天齊聚在他位於加州聖塔蒙尼加（Santa Monica）的家鄉，送他最後一程。

根據「橘郡紀事報」（Orange County Register）報導，喪禮現場布置了許多史凱格斯的照片，以及用紅、白花朵排成他背號45的花圈。參加喪禮的包括史凱格斯以前和現在的隊友和他們的家人，還有史凱格斯的親友。

天使投手希尼（Andrew Heaney）說：「不論你怎麼稱呼他，他對現場每個人來說都是一樣的，有他在身邊，這裡的所有人都很幸運。」「他是真誠、細心的人，他是很棒的朋友、很棒的隊友。」

史凱格斯本月1日在在德州南島、球隊下榻飯店的房間內過世，得年27歲，當日天使原訂對上德州遊騎兵，但那場比賽最終延期。史凱格斯的死因目前未曝光，雖經驗屍程序，但結果尚未出爐。

自從史凱格斯過世，天使球團透過許多不同方法來悼念他，其中最有意義的，是本月12日在他過世後的首場主場比賽，兩名投手合力投出無安打比賽。那天的比賽，所有的天使球員都穿著印有史凱格斯背號和名字的球衣出賽，賽後所有人聚在投手丘，並脫下身上的球衣，鋪在投手丘上。

當前效力天使的球員和工作人員搭乘巴士抵達喪禮現場，其他出席者還包括剛被天使釋出的投手哈維（Matt Harvey）、前大聯盟打者普洛夫（Trevor Plouffe）和前天使總教練索西亞（Mike Scioscia）等。

普洛夫和史凱格斯從小就是朋友，也成了在儀式中致詞的其中一人。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1080723