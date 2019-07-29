黃天賜余硯誠開轟 U12少棒中華勝捷克

U12世界盃棒球賽預賽，中華隊29日與捷克隊交手，黃天賜、余硯誠（右）都開轟，中華隊最終以16比0、5局拿勝。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年7月29日

（中央社記者謝靜雯台北29日電）U12世界盃棒球賽預賽中華隊今天與捷克交手，黃天賜、余硯誠都開轟，4任投手聯手壓制，沒讓捷克有機會拿下分數，中華隊終場以16比0、5局拿勝，目前預賽戰績3勝1敗。

中華隊此次預賽接連擊敗古巴、南非，昨天與日本隊交手，以4比7吞下此次賽後首敗，今天與捷克隊交手，重整心情，投打都有不錯發揮。

中華隊今天由前職棒球星郭勇志之子郭宸安先發，郭宸安投2局被敲1支安打，投出3次三振、無失分，陳昱安、張耀允、余硯誠依序登板，各投1局，沒讓捷克隊有機會拿下分數。

中華隊首局就有攻勢，葉弘仁三壘打、江庭毅二壘打，黃天賜敲出2分砲，中華隊首局攻下4分、取得領先，2局再靠著保送、接連安打，多添2分，中華隊3局再起攻勢，蔡韋辰率先安打開啟攻勢，再靠著接連安打，拿下2分。

中華隊4局沒有敲出安打，但是抓準對方投手控球出狀況，單局3次保送（1次觸身球保送）、失誤，跑回全隊第9分。中華隊5局再起攻勢，單局6支安打，余硯誠開轟，一口氣攻下7分，順利拿下比賽勝利。

中華隊總教練李國強表示，昨天雖然輸球，但球員有把教練的話聽進去，想辦法調適情緒，把比賽內容要求好，進到複賽投手的消耗量大，今天比賽讓4名投手輪流登板，也當作提前測試。

李國強點名陣中蔡韋辰、卡里路．曼格格表現不錯，他提到，蔡韋辰一開始板凳出發，但有機會上場就努力爭取位置，「球隊良性競爭是好事」，至於卡里路．曼格格，雖然比賽經驗不足，但透過集訓、幾場預賽累積經驗，也有進步。

捷克隊雖然與中華隊實力有段落差，但李國強表示，感受到捷克隊球員積極想要跟強隊爭輸贏的企圖心，「這是值得學習的地方，也會叮嚀球員要看人家的優點」。中華隊預賽最後一戰將於明天與斐濟交手。（編輯：張雅淨）1080729