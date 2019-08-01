亞洲盃射箭賽 宋佳駿盼反曲女將摘3金

（中央社記者龍柏安台北1日電）用幾乎相同的班底，出征相同的比賽，中華反曲弓女子隊教練宋佳駿期望能有不一樣的結局。他透露今年亞洲盃射箭排名賽台北站，低標是留下3面獎牌，高標當然射下3面金牌。

亞洲盃射箭賽第2站暨世界排名賽明天（2日）起在台北田徑場點燃戰火，包含地主台灣在內，共計有9個國家參賽，其中也有今年荷蘭世界射箭錦標賽男子個人對抗賽銀牌得主、馬來西亞射手穆罕默德（Khairul Anuar Mohamad）。

去年亞洲盃台北站地主反曲弓女子隊就包辦女團金牌與個人銅牌，今年幾乎以原班人馬出征，就連教練也同樣由宋佳駿掛帥。他透露，今年女隊3人當中僅有張容嘉是新面孔，不過他強調：「默契絕對沒問題。」

宋佳駿表示，張容嘉、蘇思蘋與葉昱琛都是射箭企業聯賽青年隊的成員，彼此本來就不陌生，加上歷經大半賽季洗禮，早已是青少年實力最好的選手之一，「只要能保持平常心、正常發揮，我想問題不大，包括女團、女子個人對抗賽以及混雙，我們都有機會搶金牌。」

至於反曲弓男子隊教練袁叔琪則坦言，本週剛結束的全國理事長盃射箭錦標賽，隊員們表現不算太理想，不過她強調：「上場比賽都過去了，我們要放眼未來。」

袁叔琪透露，她還是勉勵選手，用輕鬆但不隨便的態度去面對比賽，「我對他們還是有信心，我相信他們，會把自己最好的一面在比賽中表現出來。」（編輯：吳協昌）1080801