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首頁 / 運動

奧運9金名將劉易士 砲轟川普歧視問題

最新更新：2019/08/06 14:00

（中央社利馬5日綜合外電報導）奧運田徑傳奇名將劉易士（Carl Lewis）獲邀參加泛美運動會（Pan American Games），今天趁機砲轟美國總統川普對不同族裔、性別的歧視。

在被問到對體育圈平等的想法時，非裔美籍的劉易士抨擊川普和他的政策，他說：「我們的總統具種族歧視並厭惡女性，除了自己外，他從不重視任何人。」

代表美國參加4屆奧運，10度在奧運奪牌，其中包括9面金牌的劉易士在記者會上說：「如果我的人生中沒有堅強的女人，我今天不會坐在這裡。」

他說：「我的母親是名先鋒，我的雙親都是老師，他們教導我們每個人都該有公平的機會…我們應該為人們的權利奮戰，並對彼此有愛。」

他說：「我母親事實上參加過在阿根廷舉行的第一屆泛美運動會，她談過這段經歷並說這如何影響她的人生，也因為如此，她真心希望我們幼年時多旅行、增廣見聞。」

劉易士說：「如果不是她，以及她所相信的信念，尤其是女性賦權，我不會踏入田徑運動，所以那段經歷對我們家庭影響廣大，對我更是如此。」

58歲的劉易士在1984年、1988年、1992年、1996年連續4季的奧運會拿下跳遠金牌；1984年洛杉磯奧運，他在短跑比賽橫掃100公尺、200公尺、400公尺接力3面金牌，另外在1988年漢城奧運獲得100公尺金牌，並在1992年巴塞隆納奧運獲得400公尺接力金牌。

劉易士將繼續留在利馬，直到11日泛美運動會閉幕，且將會為100公尺、跳遠兩個項目頒獎。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080806

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