林昀儒擊敗偶像波爾 未來桌壇比賽壓力更大

出身宜蘭的台灣桌球好手林昀儒（右）日前在捷克桌球公開賽奪冠，為台爭光，他27日到礁溪擔任馬拉松活動代言人，礁溪鄉長張永德（左）特別致贈印有林昀儒生日的馬拉松號碼布。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年8月27日

（中央社記者王朝鈺宜蘭27日電）台灣桌球好手林昀儒日前在捷克桌球公開賽奪冠，下一站預計前往日本參加聯賽，對於這次擊敗偶像波爾，林昀儒笑說，「我也不知該怎麼回答」，未來壓力會一次比一次大。

林昀儒25日在捷克桌球公開賽男單4強與決賽，連續拍落2名享譽桌壇的德國名將波爾（Timo Boll）與歐夫恰羅夫（Dimitrij Ovtcharov），生涯首度拿下世界桌球巡迴賽等級的單站冠軍。

林昀儒上午出席「2019礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松嘉年華」記者會表示，這次參賽每名選手都非常強大，這次能贏不代表下次一定會贏，但他還是非常開心能拿下冠軍，也是對自己的鼓勵，之後比賽也會繼續努力。

記者詢問，擊敗偶像波爾感覺如何，他笑說「我也不知該怎麼回答」，這次和波爾交手就是抱著學習心態去比賽，拿下冠軍讓自己的信心好一點，也會把每次的比賽當成經驗不斷學習。

不過，他也坦言，未來壓力會一次比一次大，希望自己能將壓力轉化為動力繼續拚，也認為自己的心態、體能和技術還有進步空間。至於出國比賽經驗，他說，最重要還是注意飲食問題，出國吃東西要小心，以免影響賽事。

林昀儒這次受邀擔任活動代言人，他表示，自己平常會慢跑3000、5000公尺，也會去龍潭湖跑步訓練，之前不曾參加過馬拉松賽事，未來等有時間會想試試。（編輯：方沛清）1080827