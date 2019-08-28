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鄭文燦合體館長宣傳全運會 邀民眾入場觀賽

最新更新：2019/08/28 11:21
桃園市政府為宣傳全國運動會推出4部「明星動滋動」系列短片，壓軸登場的是成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢（右），桃園市長鄭文燦（右2）體驗運動器材。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年8月28日
桃園市政府為宣傳全國運動會推出4部「明星動滋動」系列短片，壓軸登場的是成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢（右），桃園市長鄭文燦（右2）體驗運動器材。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年8月28日

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）108年全國運動會將於10月19至24日在桃園登場，由「館長」陳之漢與桃園市長鄭文燦聯合拍攝的宣傳影片也壓軸推出，鄭文燦今天表示，運動的感覺很好，也邀大家進場觀賞比賽。

桃園市政府為宣傳全國運動會推出4部「明星動滋動」系列短片，壓軸登場的是擁有百萬粉絲的成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢，鄭文燦與體育局長莊佳佳在影片中，除了體驗臥推、深蹲、硬舉等「健力三項」器材，也到格鬥教室跟著陳之漢學習「直拳」，相當有看頭。

鄭文燦在市政會議前接受媒體訪問表示，接受「館長」的練習指導，覺得陳之漢是一位專業及敬業的健身教練，運動的感覺很好，但自己若要運動，會選擇離住處較近，市府委託營運的桃園國民運動中心，目前已經與基隆市長林右昌約好一起減重，就看誰減得比較快。

跆拳道國手出身的莊佳佳，在影片中不但出拳姿勢標準，更現場秀了踢腿技，力道和氣勢十足的踢腿贏得滿堂喝采。陳之漢表示，透過訓練肌力，不僅可運用到日常生活，對身體健康也有幫助，全運會中的舉重賽事，除了需單一方向的最大絕對力量外，還講求精確的力量轉移與卸除技巧、以及全身協調性，相當值得一看。

新聞處表示，全運會所有賽事都是免門票入場，歡迎大家進場力挺。（編輯：李錫璋）1080828

桃園市政府為宣傳全國運動會推出4部「明星動滋動」系列短片，桃園市長鄭文燦（左）到格鬥教室跟著成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢（右）學習「直拳」。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年8月28日
桃園市政府為宣傳全國運動會推出4部「明星動滋動」系列短片，桃園市長鄭文燦（左）到格鬥教室跟著成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢（右）學習「直拳」。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年8月28日
桃園市政府為宣傳全國運動會推出4部「明星動滋動」系列短片，桃園市長鄭文燦（右）與體育局長莊佳佳（左）在影片中擺出出拳姿勢。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年8月28日
桃園市政府為宣傳全國運動會推出4部「明星動滋動」系列短片，桃園市長鄭文燦（右）與體育局長莊佳佳（左）在影片中擺出出拳姿勢。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年8月28日
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