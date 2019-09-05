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拔河世青少男子560公斤組 中華小將鍍銅

最新更新：2019/09/05 22:51
2019世界青年暨青少年拔河錦標賽，由壽山高中組成的世青少男子代表隊5日在公開560公斤組拿下銅牌。（中華拔河協會提供）中央社記者龍柏安傳真 108年9月5日
2019世界青年暨青少年拔河錦標賽，由壽山高中組成的世青少男子代表隊5日在公開560公斤組拿下銅牌。（中華拔河協會提供）中央社記者龍柏安傳真 108年9月5日

（中央社記者龍柏安台北5日電）2019世界青年暨青少年拔河錦標賽，今天在愛爾蘭點燃戰火，由壽山高中組成的世青少男子代表隊，在公開560公斤組再添一銅，比賽首日台灣共計拿下1金、1銅。

稍早由景美女中與三星國中組成的中華青少女拔河代表隊，率先在青少女公開480公斤組冠軍賽，以2比0輕取南非奪金。

中華青少男代表隊再接再厲，預賽首戰雖以1比1和德國扯平，不過歷經7場激戰後順利挺進4強，可惜4強首役以0比2不敵強敵瑞士，雖然季軍戰再碰德國，這回小將們沒有漏氣，以直落二扯倒對手摘銅。

今年成軍滿10年的壽山高中拔河隊，是台灣青少年男子拔河界的常勝軍，教練柯孟君透露，今年代表隊陣中，就有6名國際賽菜鳥，甚至還有高中才開始接觸室外拔河隊員，這次世青少雖未能一舉奪金，但她仍肯定選手表現。

柯孟君坦言，今年代表隊的陣容因為比較「菜」，技術面也還不夠成熟，因此隊員們壓力很大，暑假集訓時一度練到信心全失，甚至還影響到備戰進度。

「今天預賽選手表現得也比較慌張，也發生一些不該發生的失誤。」柯孟君透露，因大家表現不夠穩定，還有隊員甚至當場飆淚，不過她強調，在強敵環伺下他們仍突破重圍，甚至在銅牌戰以2比0「完封」德國，順利拿下獎牌，「我相信這對他們來說會是最棒的經驗。」（編輯：黃世雅）1080905

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