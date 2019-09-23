裙襬搖搖LPGA台灣賽 卡司為歷年最強

（中央社記者龍柏安台北23日電）一年一度的台灣裙襬搖搖LPGA高球賽，今年10月31日將在美麗華高爾夫鄉村俱樂部開打，主辦單位今天公布參賽名單，卡司堪稱例年最強，包括年度5大賽冠軍得主都將來台獻藝。

2019台灣裙襬搖搖LPGA高球賽，今年維持4回合、72洞競桿，而LPGA年度獎金榜前10名的好手，就有9人來台踢館，僅獎金榜排名第4的美國女將湯普森（Lexi Thompson）缺席。

依照比賽規則，在9月16日以前，LPGA獎金榜排名前62的球員，都可自動取得參賽資格，而地主僅有旅美好手徐薇淩在獎金榜排名第53，可直接取得參賽門票。

此外，裙襬搖搖也將給台巡賽（TLPGA）15張參賽門票，除了分派給年度獎金榜前10名的好手參賽，也將邀請旅日名將盧曉晴返台獻藝。

裙襬搖搖高爾夫基金會長王政松透露，這是台灣高球史上第一次，LPGA年度5大賽的冠軍得主全部來台參賽，卡司除是歷年之最，參賽球員的水準也非常高，相信能帶來女子高球旋風，他也期盼：「希望最後一天賽事，能吸引超過5萬人到場。」

不過，也有一個壞消息，前世界球后曾雅妮因背傷未癒，今年比賽將首度缺席，這也是她自2011年參賽以來，第一次無法在鄉親面前獻藝。（編輯：張雅淨）1080923