全運會形象廣告曝光 展現選手全力以赴的決心

桃園市政府24日公布108年全國運動會最後一波形象廣告，由知名導演尹國賢操刀，以選手角度出發，表現出不管是什麼層級的比賽、在國內或國外比賽，運動員上了賽場都是全力以赴。（桃園市政府提供）中央社記者黃巧雯傳真 108年9月24日

（中央社記者黃巧雯台北24日電）108年全國運動會僅剩不到一個月，桃園市政府今天公布最後一波形象廣告。影片找來知名導演尹國賢操刀，以選手角度出發，訴說無論在哪裡、在哪種層級比賽，選手都將全力以赴。

108年全國運動會10月19日起至24日將在桃園點燃戰火，桃園市政府今天在台北誠品電影院發表形象廣告「在哪比 照樣拼」，桃園市新聞處長詹賀舜、體育局長莊佳佳，以及導演尹國賢均出席首映。

尹國賢過去曾為2017年台北世界大學運動會拍攝形象廣告「Taipei In Motion」，在這部影片中，他以仿觀眾般的第三人稱視角，對奮戰中選手進行提問，藉以呈現大眾可能不太熟悉全運會；運動員則用自信的態度，以時下年輕人的口頭禪「沒差」回應。

但是，影片中的「沒差」不代表消極或無所謂，而是不管什麼層級的比賽、在國內或國外比賽，運動員上了賽場都是全力以赴，表現出「沒有差別」的正面態度。

影片團隊花了3天時間拍攝，尹國賢表示，還有80%鏡頭沒有剪進去，並透露很多東西都是一邊拍、一邊創作，並透過工作團隊或演員給予靈感。

尹國賢除了拍片外，也習慣每天跑步1小時，他透露，藉由運動排解許多壓力與負能量，遇到創意卡關時，還能在跑步中找到答案。

詹賀舜表示，這次與男性時尚媒體GQ合作，涵括跨界和跨境2大重點，除了希望外界重新認識全運會，也透過其他縣市合作，宣傳各縣市選手，讓各地支持者也能到桃園進場為選手加油。

選手出身的莊佳佳看完影片相當有感，她表示，過去參加很多比賽都是得牌後才會受到注目，但選手需要肯定，表現才會越來越好。她以2017台北世大運為例，因為在台灣舉辦，又有民眾進場加油，進而提升運動員表現。

2020東京奧運已進入倒數計時，莊佳佳表示，全運會是全國最大的綜合型賽會，選手們將藉由這次比賽檢視自身技術或體能，還有哪些待加強之處，亦能增加比賽經驗。（編輯：屈享平）1080924