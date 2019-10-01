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教林昀儒面對媒體 周天成笑回18歲沒人認識

最新更新：2019/10/01 18:43

（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣桌球小將林昀儒今年成績亮眼，成為媒體焦點，而台灣羽球一哥周天成今天建議林昀儒，必須學著面對媒體，但他也笑著說，自己18歲時沒人認識，因此沒有媒體找他。

今年8月剛滿18歲的林昀儒，本季國際賽成果豐碩，包括奪得T2鑽石聯賽馬來西亞站男子單打冠軍，而在捷克桌球公開賽，更一舉包辦男單冠軍、男雙亞軍。

林昀儒今天出席合作金庫舉行「活力商務御璽卡」記者會，對於自己成為鎂光燈焦點，他會後受訪時坦言，還不太習慣，儘管一定會有壓力，但會設法克服。

面對「桌球神童」的稱號，林昀儒表示，自己不會去想那麼多，先練好自己的球，

站在一旁的周天成也建議林昀儒，必須學著面對媒體以及不同狀況，他強調，這也是林昀儒需進步的項目之一。

不過，被問到自己18歲的時候如何面對媒體，周天成不加思索地說：「那時候沒有媒體找我啊，18歲的時候，沒什麼人認識我。」

談到2020東京奧運，林昀儒表示，將盡力拚明年1月的奧運資格賽，「如果有搶到資格，再做下一步考量」。

林昀儒日前因肩傷放棄參加2019亞洲桌球錦標賽，他透露，最近半個月加強體能訓練，目前已經好很多，接下來將參加10月登場的全國運動會。（編輯：吳協昌）1081001

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