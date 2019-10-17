戴資穎丹麥羽賽晉級8強 有望再戰宿敵拉差諾

（中央社記者黃巧雯台北17日電）世界球后戴資穎今天在奧登斯舉行的2019丹麥羽球公開賽16強賽，以兩個21比17擊敗加拿大華裔女將李文珊，8強賽有機會再與泰國宿敵拉差諾交手。

戴資穎今年要在丹麥公開賽挑戰2連霸，昨天首輪直落二輕取泰國選手妮恰翁（Nitchaon Jindapol），今天出戰加拿大華裔女將李文珊，過去交手雖以6勝2敗占上風，但最近一次今年7月在日本公開賽過招，苦戰3局，敗下陣來。

戴資穎今天開賽狀況不錯，與對手短暫拉鋸後，拉出6比0攻勢，並維持至少2分以上的差距，以21比17先下一城。

戴資穎第2局一度以4比9落居下風，但隨後頂住壓力，關鍵時刻連得6分逆轉超前，以21比17迎接勝利，8強賽將對戰日本選手大堀彩或泰國宿敵拉差諾（Ratchanok Intanon）之間的勝方。

另一組台灣男雙組合盧敬堯與楊博涵苦戰3局，以20比22、21比12、21比19逆轉印尼組合瓦修（Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira）與阿德（Ade Yusuf Santoso），與台灣一哥周天成同樣挺進8強。

另外，今年丹麥公開賽女單頻爆冷門，前8種子已有4人提前中箭落馬，包括日本女將山口茜、中國選手何冰嬌、印度名將賽娜（Saina Nehwal）首輪遭到淘汰。

今年世錦賽冠軍、印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu）今天16強賽也以14比21、17比21爆冷輸給南韓「天才少女」安洗瑩（An Se Young），這也是今年繼中國前球后李雪芮、世界球后戴資穎之後，再有好手栽在安洗瑩拍下。（編輯：張芷瑄）1081017