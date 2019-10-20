姜建銘致勝二壘打 激動落淚要成為爸爸驕傲

（中央社記者謝靜雯台中20日電）2019年亞洲棒球錦標賽冠軍戰，中華隊老經驗野手姜建銘儘管身體不適，但想要打給爸爸看，爸爸相隔12年到場看他比賽，5局超前比分二壘打幫助球隊拿勝，他激動落淚：「要成為爸爸的驕傲。」

34歲的姜建銘2007年效力日職巨人隊時，成為巨人隊史首位擔任東京巨蛋開幕戰的台灣投手，當時爸爸有到現場看比賽，相隔12年，亞洲棒球錦標賽冠軍戰在台中洲際棒球場舉行，賽前姜建銘的媽媽就預告，爸爸今天會到場觀賽。

姜建銘今天手感火燙，2局敲出二壘打，3局敲出安打，5局中華隊1分落後時，關鍵二壘打，一棒送回2分，幫助球隊翻轉戰局，這支安打也帶領球隊順利以5比4拿下睽違18年的亞錦賽冠軍。

姜建銘賽後激動落淚，他提到這次比賽有許多旅外球員來助陣，身為陣中的老大哥，希望可以帶著大家一同拿下冠軍，更重要的是想要打給爸爸看，「我想要成為他的驕傲」。

姜建銘做到了，敲出致勝二壘打，他分享當下只是想著要幫助球隊帶起氣勢，也透露今天從早上開始一直拉肚子，整天沒有吃東西，5局敲出二壘打上到二壘時，胃有點受不了，但是當下還是堅持想要留在場上，也跟總教練李盈南說：「我可以幫你撐完全場。」

中華隊拿下冠軍，姜建銘表示大家都很努力，教練團、球員的距離很接近，「大家都為了比賽全力以赴，展現凝聚力，才能一起走到最後一刻」。（編輯：林治平）1071020