劉致榮飆速157公里抓問題調整 洪總：真的快

世界12強棒球賽開打倒數，中華隊投手劉致榮28日晚間在與中職味全龍隊的自辦熱身賽中登板，投1局飆出最快球速157公里。中央社記者張新偉攝 108年10月28日

（中央社記者謝靜雯桃園28日電）世界12強棒球賽中華隊投手劉致榮今天在與味全龍隊自辦熱身賽登板，投1局飆最快球速157公里。總教練洪一中說，真的快；劉致榮自評狀況佳，雖被打長打但馬上抓到問題再調整。

世界12強棒球賽中華隊「火球男」劉致榮今天在桃園棒球場與味全龍自辦熱身賽登板，9局突破僵局制上場，被朱育賢敲出二壘打掉分，但馬上調整，沒有多掉分數，今天總計用21球投1局，被敲1支安打，投出2次三振，失掉2分非責失分，破150公里速球連發，還投出一顆最快157公里速球，現場驚呼連連。

中華隊總教練洪一中指出，劉致榮今天登板表現，和在電視上看到的沒有太大落差，球速真的很快，而且控球也不差；中華隊投手群定位還沒有辦法確定，要等到旅美投手胡智為報到，打完兩場官辦熱身賽後，才會有比較明確的輪廓。

劉致榮說，今天球速發揮地不錯，主要是身體恢復的狀況很好，但投球的重心、小細節，以及進壘點都還需要再注意，被朱育賢打出二壘打，「丟出去就知道完蛋了，球跑到紅中」，也有思考一下，當時太想用力，讓重心跑得太快，會再持續調整。

劉致榮曾經透露想跟教練王建民學伸卡球，當時王建民曾表示，劉致榮直球尾勁很好，搭配變化球使用已經足夠，但仍敵不過劉致榮殷切期盼的眼神。

劉致榮指出，有一天練球一直盯著王建民看，王建民就教他伸卡球的握法，「過去沒有投過伸卡球」，但今天登板還沒有嘗試，除了直球外，主要測試滑球和變速球。（編輯：戴光育）1081028

世界12強棒球賽中華隊28日晚間在桃園球場與中職味全龍隊進行自辦熱身賽，投手劉致榮登板主投1局，飆最快球速157公里，他自評身體狀況佳，雖被打出長打，但有馬上抓到問題再調整。中央社記者張新偉攝 108年10月28日