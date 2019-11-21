美洲棒球列強8搶1 加拿大日職老將拚終局之戰

10月宣告退休、來自加拿大的前讀賣巨人老將馬迪森，將幫助加拿大打進東京奧運。（圖取自維基共享資源；作者 User:STB-1，CC BY-SA 3.0）

（中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電）出身加拿大卑詩省，35歲投手馬迪森（Scott Mathieson）8年青春獻給日本職棒，上個月宣告退休，但他還有一場終局之戰，幫加拿大打進東京奧運。

本屆世界12強棒球賽，加拿大預賽止步，總排名第7，錯失東京奧運門票。明年3月的美洲8搶1資格賽，曾在2004雅典奧運創下隊史最佳第4名的加拿大，還有爭奧運參賽權的機會。

世界棒壘總會（WBSC）今天宣布，美國、加拿大、古巴、委內瑞拉、波多黎各、多明尼加、哥倫比亞、尼加拉瓜等8支美洲隊伍，明年3月22日到26日在美國亞利桑納的美洲資格賽，爭取1張東京奧運門票。

美洲資格賽第2名與第3名還有另一次機會，參與4月1日到5日在台灣舉行的最終資格賽，與中華隊、中國大陸、荷蘭及可望代表大洋洲的澳洲，爭取最後1張門票。

東京奧運的棒球有6個名額，已有日本、韓國、以色列、墨西哥等4隊取得參賽資格。

美洲資格賽就近在大聯盟春訓大本營舉行，參賽各隊戰力又以小聯盟球員為主力，為期5天的8搶1大戰可望炒熱春訓話題，不過大聯盟各隊的放人意願仍有待觀察。

除了小聯盟球員外，不少在亞洲打球的「浪人」也是戰力，加拿大隊的老將馬迪森就以奧運為終局之戰，希望帶著同胞一路打回自己最熟悉的東京巨蛋。

馬迪森10月25日宣告自東京讀賣巨人隊退休，特別感謝球迷一直以來的支持，「我最棒的回憶就是，當我初來乍到，在日本第一場比賽，站上東京巨蛋，感受巨人隊球迷的熱烈支持」。

馬迪森擁有時速160公里的快速球，搭配指叉球、滑球闖蕩東洋野球，除了2度拿下年度中繼王，也以174場中繼成功成為日職史上最多中繼成功的外籍球員。

剛落幕的世界12強賽，馬迪森對古巴之戰拿下救援成功，但加拿大贏了古巴卻不敵澳洲、南韓，預賽止步，如今只能放眼明年春天的2次資格賽。

馬迪森向加拿大通訊社說：「我球員生涯大部分的好成績都在日本，能夠代表自己的國家在日本畫下句點，這是一個夢想。」（編輯：王永志）1081121