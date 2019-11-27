UBA健行科大險勝輔大 教頭：還沒資格談連霸

（中央社記者黃巧雯新北27日電）尋求衛冕的健行科大今天在UBA預賽出戰輔大，差點被逆轉，最終以74比68險勝，總教練劉孟竹直批，表現不及格，並認為球隊還沒有資格談到連霸，還有很長的路要走。

108年UBA大專籃球聯賽今天繼續在輔仁大學舉行男子組第1階段預賽，輔仁大學晚間迎戰上屆冠軍健行科技大學，上半場以33比46落後的輔大，在滿場加油聲助陣下，發揮地主優勢，第三節吹起反攻號角，打出26比12攻勢，帶著1分領先進入決勝節。

輔大決勝節前段找不到準星，反觀健行科大掌握比賽節奏，並握有籃板優勢，拉出13比0攻勢反超，且讓對手前5分鐘得分掛蛋，但輔大發揮韌性，在曾祥鈞、王翊帆、盧峻翔聯手下，在倒數42秒時，將比分追成68比71。

不過，健行科大靠著朱雲豪在剩下18秒時，飆進三分球，澆熄輔大反撲氣焰，終場就以74比68氣走輔大，驚險收下3連勝。

回憶起關鍵三分球，朱雲豪透露，當時坐在板凳席隊友一直叫他投，而他也坦言，在對手防守下，投球時看不到籃框。

健行科大總教練劉孟竹賽後受訪時一開口就稱讚輔大，開賽就展現想贏球的態度，而侵略性防守策略，確實對健行科大造成影響。

談到差點被逆轉，劉孟竹點出關鍵，包括外線命中率低、球員不夠專注、防守不及格、失誤太多等，他坦言，球隊表現比預期差很多，而以賽前的準備落實在球賽的程度，「我覺得今天非常不及格」。

劉孟竹認為，球隊即使遇到亂流、命中率低，應設法靠防守穩住，才是一支強隊該有的表現，「今天還沒有資格談到連霸，還有很長的路要走」。

儘管輸球，輔大總教練楊哲宜仍給球隊表現打80分，他提到，與健行科大交手就是比誰細節做得好，並認為球隊應向健行科大學習當支強隊，做好比賽細節，而不是表現起伏很大。（編輯：李錫璋）1081127