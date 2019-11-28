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厄文缺陣被噓爆 華克39分率綠衫軍破籃網[影]

最新更新：2019/11/28 15:28
波士頓塞爾蒂克27日以121比110擊敗布魯克林籃網，保住主場不敗金身。（圖取自twitter.com/celtics）
波士頓塞爾蒂克27日以121比110擊敗布魯克林籃網，保住主場不敗金身。（圖取自twitter.com/celtics）

（中央社波士頓27日綜合外電報導）美國職籃NBA布魯克林籃網作客波士頓塞爾蒂克，當家球星厄文因為肩傷休兵被老東家球迷狂酸，而綠衫軍後衛華克不負眾望砍下39分，助塞爾蒂克以121比110保住主場不敗金身。

法新社報導，今天在TD花園球場（TD Garden）舉行的比賽，本來是厄文（Kyrie Irving）上個球季結束後成為自由球員離開塞爾蒂克以來，首度回到老東家波士頓打球。

不過，他因為肩膀受傷連續缺席7場比賽，許多波士頓球迷對他提出質疑，在球賽進行時高喊「厄文人在哪」、「厄文爛透了」。

在球場周圍，有球迷拿著華克（Kemba Walker）和厄文比較勝出的標語。華克在塞爾蒂克作客丹佛金塊吞敗的那場比賽與隊友相撞，造成脖子受傷被用擔架抬出場，但5天後回到球場應戰。

華克頂替厄文先前在塞爾蒂克的位置，今天砍下本季最高的39分，光在第3節就攻下13分，這節比賽剩下10分5秒時，塞爾蒂克從落後8分的頹勢急起直追。

布朗（Jaylen Brown）貢獻22分與10籃板，塔特姆（Jayson Tatum）挹注16分與9籃板，助塞爾蒂克保持本季7場主場不敗之身。

譚普（Garrett Temple）得到22分，哈里斯（Joe Harris）攻下21分，籃網三分球56投21中。

第3節比賽剩下3分13秒時，籃網取得83比82領先，但後來塞爾蒂克連得9分。到了第4節，塞爾蒂克取得104比101領先，之後一路拉開差距勝出。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1081128

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