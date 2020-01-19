日立慈善盃高球賽 陳宇茹封后笑納百萬紅包

（中央社記者龍柏安桃園19日電）搶在農曆年前封關前，旅韓高球女將陳宇茹送給自己一個大紅包，她在日立慈善女子高球賽，3回合累計以低於標準10桿的206桿封后，獨得新台幣250萬的冠軍獎金。

總獎金高達新台幣1000萬元的2020日立慈善女子高球賽，今天在桃園東方球場進行最後一回合賽事，前2輪打完並列排頭的陳宇茹，今天手感依舊火燙，她單日猛打6鳥，另吞3個柏忌，以低於標準3桿的69桿做收，成功守下冠軍。

今天賽前陳宇茹和日本名將比嘉真美子，同以低於標準7桿的成績並列領先，不過陳宇茹前9洞就打下3鳥，僅吞下1個柏忌，不僅拉開領先差距，也把對手甩出爭冠行列之外。

陳宇茹賽後坦言，其實前9洞仍有些緊張，畢竟高爾夫是種充滿變數的運動，況且不包括今年，過去她兩度在日立慈善賽最後一輪從領先組出發，卻都沒能奪冠，她說：「我一直保持領先，但沒有打完任何一洞讓我有確定奪冠的感覺。」

進入最終的第18洞，陳宇茹仍握有2桿領先，不料她在最後花了3推、苦吞柏忌收尾，緊追在後的業餘好手侯羽薔只要抓鳥，就能將戰局逼進延長賽，所幸對手20呎推桿未進，才讓陳宇茹以1桿之差，驚險封后。

今年韓巡賽預計3月12日開打，陳宇茹在賽季開始前，就先在自家舉起冠軍獎盃，不僅替新賽季注入一劑強心針，這個大紅包也將成為她旅韓比賽基金。（編輯：屈享平）1090119