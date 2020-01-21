單週最佳球員西蒙斯 大三元助76人勝籃網

獲選為NBA單週最佳球員的西蒙斯（左）20日拿下34分、12籃板、12助攻的「大三元」，助費城76人擊敗布魯克林籃網。（圖取自twitter.com/sixers）

（中央社紐約20日綜合外電報導）甫獲選為NBA單週最佳球員的西蒙斯（Ben Simmons）今天拿下34分、12籃板、12助攻的「大三元」，得分追平生涯最佳紀錄，協助費城76人以117比111擊敗布魯克林籃網。

這是76人6天內第2次靠著第4節的強力表現打敗籃網，76人15日在主場於比賽最後一節的12分鐘，打出31比16的強勢攻擊收下勝利。

76人今天贏球的大功臣西蒙斯，獲得他本季第4次、生涯第26次的「大三元」，他在第3節比賽最後3分半鐘一口氣拿下11分，將落後差距縮小只剩下1分，以90比91進到最後一節。

西蒙斯今天攻下全場最高34分，霍福德（Al Horford）為76人挹注19分，哈里斯（Tobias Harris）和李察遜（Josh Richardson）都拿下15分，這場比賽投籃命中率有44.7%的76人，今天贏球後，客場戰績提升為9勝14敗。

籃網主控厄文（Kyrie Irving）仍缺陣，丁威迪（Spencer Dinwiddie）17投6中攻下全隊最高22分，勒佛特（Caris LeVert）貢獻16分，但籃網投籃命中率雖有48.1%，但第4節發生10次失誤，全場失誤22次，讓他們付出4連敗的代價，並在近13場比賽中，交出慘澹的2勝11敗成績單。

NBA先前公布上週單週最佳球員名單，東、西區獲獎的分別是西蒙斯、洛杉磯快艇的雷納德（Kawhi Leonard）。

西蒙斯上週平均每場比賽繳出21.3分、9.5籃板、7.3助攻、1.3抄截，幫助76人獲得3勝1負。

雷納德則在上週平均每場斬獲38分、4.7籃板、5助攻、2.7抄截，幫助快艇奪下3勝0敗。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090121