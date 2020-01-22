洋基隊長吉特高票入選名人堂 差1票完勝

（中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電）美國棒球作家協會今天公布2020年棒球名人堂兩位得主：「洋基隊長」吉特、洛磯隊傳奇打者華克。選前全票呼聲高的吉特，得到99.7%的選票，差1票平紀錄。

吉特（Derek Jeter）現年45歲，2014年宣告退休，結束20年大聯盟生涯。身穿洋基戰袍20年，吉特14度入選明星賽，擁有5枚世界大賽冠軍戒指，生涯3465支安打史上排名第6。

去年洋基傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera）獲425張選票入選名人堂，成為史上首次無異議通過的名人堂得主。

今年票選結果公布之前，第一次獲得參選資格的吉特有很高呼聲，可望追隨前隊友李維拉的腳步，成為全票當選的第2人。不過結果出爐，吉特獲得397票當中的396票，以99.7%得票率當選。

敬業精神、領導能力備受推崇的吉特，錯失全票當選的榮譽，但他99.7%的得票率仍是數一數二，僅次於李維拉的100%，贏過原本排在第2名的小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）的99.32%。

來自加拿大的強打者華克（Larry Walker）則是獲得304票、得票率76.6%。相較於吉特第一年獲得參選資格就進入名人堂，華克第10年候選，在他參選資格的最後一年，接到名人堂的當選通知電話。華克去年54.6%，連9年未達入選門檻75%。

加拿大人華克今年53歲，大聯盟生涯17年間，最初效力蒙特婁博覽會隊，之後在科羅拉多洛磯隊最多年，他身穿洛磯戰袍拿下1997年國聯MVP、3屆聯盟打擊王，也是7屆金手套得主、5次入選明星賽。（編輯：林憬屏）1090122