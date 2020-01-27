向Kobe致敬 楊恩穿8號球衣擊退巫師

（中央社亞特蘭大26日綜合外電報導）美國職籃NBA亞特蘭大老鷹新星楊恩（Trae Young）今天改穿「8號球衣」，刻意在場上8秒違例，向今天死於墜機的前洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）致敬。

楊恩開賽時穿上「8號球衣」，球鞋前方寫著「Bryant」，後方則有「24號」字樣，在開場時刻意8秒未過半場違例，向生前穿著8號及24號球衣的布萊恩致敬。

隨後，楊恩在比賽中把自己的背號11號球衣穿了回來。他本役飆砍45分14助攻，助老鷹在主場以152比133擊退來訪的華盛頓巫師，老鷹同時也創下本季單場得分最高紀錄。

這是楊恩本季第8場得分飆破40分以上，他本役投籃命中率是24投13中，罰球線16投13中，另外搶下6顆籃板球。

除了楊恩，老鷹還有5位球員得分破雙位數，包括韓特（De'Andre Hunter）的25分、赫爾特（Kevin Huerter）的18分、柯林斯（John Collins）的16分、費南度（Bruno Fernando）14分及瑞迪許（Cam Reddish）的13分。

另一方面，洛杉磯快艇對上奧蘭多魔術之役，快艇也故意以24秒未出手違例向布萊恩致敬。此外，紐奧良鵜鶘對決波士頓塞爾蒂克之戰，鵜鶘在賽前默哀24秒對布萊恩表達敬意。

快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）繳出31分、14籃板雙十數據，連續8場得分超過30，率隊以112比97在客場擊敗魔術。

鵜鶘選秀狀元威廉森（Zion Williamson）則砍下21分、11籃板，寫下他NBA生涯首次雙十成績，助球隊在主場以123比108擊退塞爾蒂克。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1090127