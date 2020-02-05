哈登大三元差臨門一腳 單場40分助火箭射下黃蜂

（中央社休士頓4日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭當家球星哈登（James Harden）今天差1個籃板球就締造「大三元」，終場繳出40分協助火箭扭轉落後15分的劣勢，率隊以125比110擊退來訪的夏洛特黃蜂。

路透社報導，儘管衛斯布魯克（Russell Westbrook）與卡佩拉（Clint Capela）因傷缺陣，「大鬍子」哈登今天繳出40分、12助攻、9籃板成績，臂助火箭終場奪勝。

火箭前鋒豪斯（Danuel House Jr.）拿下22分和9籃板。中鋒塔克（P.J. Tucker）貢獻13分、10籃板、3助攻與3次抄截。

黃蜂前鋒布里吉斯（Miles Bridges）與後衛羅齊爾（Terry Rozier）各攻下20分，布里吉斯也搶下全場最高的15籃板。替補上陣的蒙克（Malik Monk）拿下19分，後衛葛理翰（Devonte' Graham）貢獻16分與10助攻。

黃蜂首節展現高超籃板技術，籃板球以20比9居於上風，包括7記進攻籃板，一度領先火箭多達13分。而火箭第一節投籃命中率僅36.4%，也助黃蜂一臂之力。

但火箭第2節漸入佳境，有6記三分球進網，罰球12次全數命中，其中哈登一人就貢獻9記罰球。但火箭直到本節剩下1分59秒才首度取得領先。

黃蜂至今已連吞4敗，最近13場比賽一共敗北12次。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1090205