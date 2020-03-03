林子偉替補上場敲二壘打 熱身賽打擊率4成12

（中央社記者謝靜雯台北3日電）旅美波士頓紅襪隊野手林子偉，熱身賽維持好手感，今天與底特律老虎交手，林子偉替補上場，總計2打數敲出1支二壘打、長打出爐，打擊率升至4成12，兩隊終場以11比11握手言和。

林子偉今天沒有排在先發打序中，5局攻守交換時接替上場守三壘，6局首打席敲出二壘打，熱身賽長打出爐，但隊友沒能延續攻勢，沒有替球隊跑回分數。

林子偉8局打擊機會選到保送上壘，靠著韋特（Jantzen Witte）二壘打替球隊跑回1分，9局1人出局、壘上有人上場打擊，敲出二壘方向滾地球出局。

林子偉今天總計2打數敲出1支安打，選到1次保送，替球隊跑回1分，目前熱身賽總計7場出賽，17打數敲出7支安打，有1分打點，還有1次盜壘成功，出賽打擊率4成12。

兩隊今天比賽攻勢互有往來，紅襪隊攻勢集中在前半段，5局打完取得7比1領先，老虎隊6、7局各追回2分，紅襪隊8局靠著單局2次保送、3支安打包括一發全壘打，單局攻下4分，取得11比5領先。

老虎隊9局最後反攻機會追分，一口氣打了一輪，靠著單局2次保送、4支安打，包括一發3分砲，追回6分，兩隊終場以11比11握手言和。（編輯：張芷瑄）1090303