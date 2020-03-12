武漢肺炎大流行 盤點遭殃及的全球體育賽事

（中央社紐約11日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天認定武漢肺炎已屬大流行，全球至少103國淪陷，11萬6200人感染、4080人病故。疫情升溫打亂全球多項體育賽事，美國職籃NBA今天也宣布本季暫時停賽。

據Yahoo體育新聞統計，目前取消或順延的體育活動計有：NBA例行賽、印第安泉網賽、日本職棒及韓國職棒的開幕戰、摩托車大獎賽、紐約半程馬拉松等。

採閉門舉行的體育賽事則有：NCAA錦標賽、歐洲冠軍聯賽、法國足球甲級聯賽、西班牙甲級足球聯賽、NHL部分賽事、西雅圖水手開幕戰的比賽等。

美國職業高爾夫巡迴錦標賽（PGA Tour Championship）目前則是依照原訂賽程進行，暫無延賽計畫。

●戈貝爾染病 NBA暫停本季剩餘賽事

在衛冕年度最佳防守球員的猶他爵士明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）的病毒檢測呈陽性反應後，該隊今天作客奧克拉荷馬雷霆的比賽立即取消，美國職籃NBA決定今天賽程結束後，暫停本季剩餘所有比賽。

稍早，金州勇士宣布由於主場所在地舊金山屬於疫情重災區，在相關單位宣佈暫停聚集1000人以上的大型聚會後，勇士迎戰布魯克林籃網的比賽將採閉門方式進行。

在武漢肺炎日益嚴重之際，NBA決定加強管制休息室，非球員或球隊、場館相關人員，嚴禁進入休息室。NBA早先曾建議球員在為粉絲簽名時，避免接過球、比、球衣等物品，以減少接觸病毒的機會。

●NCAA籃賽「三月瘋」 史無前例不放球迷進場

全美大學體育聯盟（NCAA）主席艾默特（Mark Emmert）發表聲明，將以往動輒吸引數以百萬計觀眾進場、每每颳起「三月瘋」（March Madness）的NCAA第一級男、女籃球賽破天荒不開放球迷進場觀賽，只有必要人員和少數家屬能進場。

●MLB暫不停賽 比賽易地進行

主場位在疫情重災區西雅圖的水手隊，26日到29日對上德州遊騎兵的開幕系列賽，以及3月所有主場賽事全順延。

各地方當局陸續宣布禁止大型集會後，美國職棒大聯盟MLB考慮讓各隊進行閉門比賽。

新球季尚未開打，MLB目前春訓熱身賽、例行賽暫時都將照原計畫進行。

●網球職業賽 國際賽同受影響

攸關奧運參賽資格的聯邦盃，原定4月14日到19日於匈牙利布達佩斯進行的決賽暫停，下個月在全球數個場地進行的升降賽，也因為疫情爆發暫停。

稍早，網球4大滿貫賽外最盛大的賽事之一印第安泉網賽，在主辦單位與世界職業網球協會（ATP）、世界女子職業網球協會（WTA）共同討論後，決定取消。

●冰上賽事難逃一劫 世錦賽取消

加拿大截至今天為止共出現102個確診病例，讓原訂16日到22日在加拿大蒙特婁進行的花式滑冰世界錦標賽取消，原訂31日在諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）哈利法克斯（Halifax）進行的女子冰上曲棍球世界錦標賽也暫停。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1090312