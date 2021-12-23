台灣大哥大女子公開賽次輪 陳之敏忍痛搶排頭

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（中央社記者龍柏安台北23日電）賽前吞了3顆止痛藥，加上昨天賽後針灸治療，勉強壓住陳之敏的左手腕傷勢，帶傷上陣的她在TLPGA台灣大哥大女子公開賽第2回合打完，以低於標準2桿的142桿並列首位。

總獎金新台幣500萬元的2021台灣大哥大女子公開賽，今天在東華球場進行第2回合競桿，這場也是今年TLPGA台灣女子職業高爾夫巡迴賽的年終封關戰，明天將進行最後一輪決賽。

今天第2回合打完，陳之敏、李欣與陳子涵3人同以142桿並列第1，不過台灣一姊徐薇淩與本季狀態神勇已包3冠的小將吳佳晏，以及17歲的業餘小將黃亭瑄，同以一桿之差緊追在後。

受到左手腕傷勢影響，陳之敏今天「忍痛」出擊，第7洞開完球後，手傷痛得她一度想要退賽，儘管如此，她依舊撐完全場，今天她抓下1鳥、1柏忌，以持平的72桿繳卡。

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雖然身體狀態並不完美，但明天將是陳之敏生涯首次在決賽從領先組出發。她表示，手痛反而讓她不會想太多，只想好好處理並撐過眼下的每1桿，「今天晚上回去後會熱敷，明天決賽盡力而為。」

旅美高球名將徐薇淩今天仍在適應東華球場的果嶺，她雖打下3鳥，卻也吞下3個柏忌，一來一往全扯平，而從美國返台解除隔離之後，她僅零星打了1、2回合的球，目前仍在重新調整與適應台灣果嶺的調性，她比喻：「在LPGA比賽果嶺推桿，球感覺是在草上滾；回台灣打球，感覺球是在草裡面滾。」（編輯：吳協昌）1101223