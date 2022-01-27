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競選IOC運動員委員會 連德安盼替選手發聲

2022/1/27 18:54
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（中央社記者龍柏安台北27日電）曾代表台灣參加2屆冬季奧運雪橇的「泰雅飛鷹」連德安，今年將前往北京冬奧競選IOC運動員委員會，競選理念是希望替台灣及處於相同氣候帶的冬季運動選手發聲。

今年北京冬奧共有16名運動員參選，僅有2人能出線獲選運動員委員會的委員，而連德安也是台灣繼2002年鹽湖城冬季奧運的孫光明之後，再次有代表競選冬奧的運動員委員會。

事實上台灣近年包括奧運跆拳道金牌得主、「台灣戰神」朱木炎，以及台灣羽球一哥周天成都曾投入運動員委員會的競選，只不過兩人都是參選夏季奧運，可惜的是至今台灣還沒有人成功獲選。

原本心懷籃球夢連德安，國中時意外接觸雪橇運動，才一腳踏進這項專屬雪白世界的運動，儘管台灣處在亞熱帶地區，在天候與資源都匱乏的前提下，依舊闖出屬於自己的一片天，甚至成功躋身2014索契與2018平昌2屆冬季奧運。

連德安在去年當選中華奧會第13屆運動員委員會委員後，立即決定投入國際奧會（IOC）在本屆冬奧進行的運動員委員會改選，他的參選理念就是希望替台灣及處於相同氣候帶的冬季運動選手發聲，提升外界的關注度。（編輯：張雅淨）1110127

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