女足踢出好成績即刻救援專機回台 朝野立委幕後助攻

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民進黨立委劉世芳（右2）從2021年女足國家代表隊的球員零用金、訓練場地爭取等，幾乎是無役不與的替這支球隊爭取各項支援，也是足協副秘書長焦佳弘（右1）口中幕後最大推手。圖為劉世芳與焦佳弘等人勘查訓練場地。（劉世芳辦公室提供）中央社記者蘇龍麒傳真 111年2月12日

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台灣女足征戰路（三）（中央社記者蘇龍麒台北12日電）台灣女足代表隊惜敗未能取得世界盃門票，將再戰2023世界盃資格賽。足協副秘書長焦佳弘說，他真心感謝民進黨立委劉世芳、周春米與賴品妤，以及國民黨立委林奕華等朝野立委全力協助、全程相挺應援女足代表隊。

在此次女足領隊、中華民國足球協會副秘書長焦佳弘眼裡，劉世芳從2021年女足代表隊的球員零用金、訓練場地爭取等，幾乎是無役不與的替這支球隊爭取各項支援，堪稱幕後最強推手。

身兼高雄市體育會足球委員會主委的劉世芳接受中央社記者訪問時說，從世界足總修改規則後，就一直認為台灣女足絕對有實力，在相隔超過30年後再度重返世界盃，加上近年奧運推廣性別平等，她也希望台灣「女力」能夠被世界看見，因此全力投入協助此次組訓。

對於此次遇到疫情干擾，遠在外地的小女將們還能踢出好成績，劉世芳認為，領隊焦佳弘在第一線有非常好的危機處理能力，都很值得讚賞。

國民黨立委林奕華是台灣民眾能在電視一睹女足代表隊風采的幕後功臣，她回憶說，之前在世大運時就看到台灣女足實力不容小覷，很有機會踢出好成績，此後擔任立委期間，也相當關注台灣女足隊的一舉一動。

林奕華指出，如果沒有轉播，實在很難帶動國內足球風氣，為此她特別在立法院提案，要求教育部體育署應該儘速安排轉播，最後體育署從善如流的協調轉播，台灣女足隊也踢出好成績。

林奕華表示，雖然沒拿到世界盃門票，但後續2023世界盃附加賽，相信還是很有機會；她自己一定會全力為女足爭取2023世界盃附加賽所需的人力、資源與設備。

在女足代表隊專機部分，民進黨立委周春米等人春節期間極力奔走協調、功不可沒。周春米指出，當確診消息傳出後，辦公室就直接致電與足協溝通，足協也反應，若代表隊成員以一般管道登機回國，採檢結果若是陽性將無法登機；因此當下認為，若能調專機接送，可讓選手們安心回國，他就馬上向體育署反映此需求。

周春米強調，出國比賽都是台灣的孩子，尤其女足隊這次離世界盃僅一步之遙，若把她們「放生」、在印度獨自面對疫情，外界絕對無法接受；感謝政府當機立斷，最後努力協調出專機，把選手直接帶回台灣。

台灣女足面臨的球員零用金、訓練場地、設備與後勤等軟硬體，均有落後世界各國之處；焦佳弘分析認為，2023的世界盃附加賽是全球10搶3，難度相當高，未來的組訓是否能夠順利，將是很大的隱憂。

對此，劉世芳說，2023世界盃資格賽（附加賽）可能很辛苦，但關關難過關關過，朝野立委一定鼎力相助，「都踢這麼好了，不可能就此收手」。（編輯：林克倫）1110212