NBA灌籃大賽 尼克大前鋒杜平奪冠[影]

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NBA紐約尼克大前鋒杜平19日在明星周最受矚目的灌籃大賽勇奪冠軍。（圖取自twitter.com/nyknicks）

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（中央社克里夫蘭19日綜合外電報導）美國職籃NBA紐約尼克大前鋒杜平（Obi Toppin）今天在明星周最受矚目的灌籃大賽勇奪冠軍。

今年灌籃大賽有4人參戰，除了杜平，還有金州勇士前鋒托斯卡納-安德森（Juan Toscano-Anderson）、休士頓火箭的格林（Jalen Green）和奧蘭多魔術的安東尼（Cole Anthony）。

格林第一輪合計83分，排第3；安東尼第一輪第一球請父親、前NBA球星葛瑞格（Greg Anthony）拿球，還穿著父親尼克球衣，但只拿下40分，第一輪以合計70分成績拿下第4。

托斯卡納-安德森先以飛躍隊友魏金斯（Andrew Wiggins）得到44分，第二球再拿43分，第一輪以合計87分成績晉級決賽。

杜平首輪則以合計90分的成績晉級決賽輪。

到了決賽輪，杜平在對決托斯卡納-安德森上贏得相對輕鬆。

杜平第1灌有45分，托斯卡納-安德森39分；但由於托斯卡納-安德森第2灌失敗，以至於杜平還沒嘗試第2灌即已篤定勝出。

杜平勝出後，成為繼羅賓森（Nate Robinson）、華克（Kenny Walker）之後，第3位贏得灌籃大賽的尼克球員。

在技術挑戰賽方面，騎士中鋒莫布里（Evan Mobley）半場投籃一球就進，率地主騎士隊取得勝利。

路透社報導，騎士隊在半場投籃項目必須命中一球，而這個任務由莫布里達陣。在騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）從左路嘗試失敗後，排在第2棒的莫布里第一球就進。

地主騎士隊的賈蘭德（Darius Garland）和莫布里稍早聯手在賽事的跳投項目中率隊領先。

不過，由巴恩斯（Scottie Barnes）、康寧漢（Cade Cunningham）和吉迪（Josh Giddey）組成的新秀隊一度以200分領先各得100分的騎士隊和密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）領軍的字母哥隊。

賈蘭德最後憑藉一記三分球，打破騎士隊與字母哥隊的平手僵局，率領騎士隊闖進決賽。

本屆技術挑戰賽改變以往單人對決的形式，改採分組對抗，由3支3人隊伍參與，內容包含投籃、傳球、接力，以及最後的決賽比誰能最快投進半場投籃。（譯者：蔡佳敏、李佩珊/核稿：嚴思祺）1110220