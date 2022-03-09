更多編輯台推薦新聞：
蒲亭快攻基輔夢碎 5面向看懂烏克蘭如何阻撓俄軍挺進
國際

蒲亭快攻基輔夢碎 5面向看懂烏克蘭如何阻撓俄軍挺進

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好
生活

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好

影片／潘忠韋抗癌後復出當球評 享受久違緊張感笑稱：我也要春訓
運動

影片／潘忠韋抗癌後復出當球評 享受久違緊張感笑稱：我也要春訓

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土增3例與宮廟旅遊團有關 境外74例
首頁 / 運動

PGA球員錦標賽 潘政琮蓄勢待發瞄準冠軍

2022/3/9 13:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北9日電）美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）球員錦標賽將於美國時間10日登場，第4度參賽的旅美台灣高球好手潘政琮對於近況有自信，期待成為第3個拿下這項賽事冠軍的亞洲選手。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）年度第5大賽球員錦標賽，總獎金高達2000萬美元（約新台幣5億7280萬元），將於當地時間10日至13日在美國佛羅里達州的龐特韋德拉海灘（ Ponte Vedra Beach）TPC鋸齒草球場舉行。

東京奧運高球銅牌得主潘政琮近況不錯，2月捷恩斯邀請賽勇奪第9名，前一站本田菁英賽以並列第16作收，他曾在2018年、2019與2021年參加球員錦標賽，最佳成績為2018年並列46名。

近期表現有助於潘政琮提升自信心，他賽前分享其中的關鍵，「整整1年，到目前為止，我並沒有把注意力放在揮桿的技術上，而是更加關注我的節奏，尤其是推桿和長桿，這真的有助於提高我擊球的穩定性，讓我在更好的位置上抓到小鳥」。

美國高球好手湯瑪斯（Justin Thomas）將尋求賽事衛冕，其他名將也將齊聚一堂，曾在2019年美國RBC傳承高球賽奪得PGA生涯首冠的潘政琮，同樣期待能角逐冠軍，希望成為第3個拿下這項賽事冠軍的亞洲選手，「以我現在的打法，我覺得自己可以有機會」。

「（贏得球員錦標賽）是最偉大的成就。」潘政琮表示，與大滿貫賽相比，「這場比賽總是吸引最強大的球員參賽，如果你擊敗了世界上所有的頂級球員，那將是一個相當大的成就」。

第4度參賽的潘政琮也展現自信，他說：「我必須確保我的節奏是正確的，你必須在這裡推得很好，而這裡的長草特別長，所以開球非常重要。」（編輯：李亨山）1110309

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族