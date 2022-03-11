余謙先發4局無失分 熱身賽兄弟擊退桃猿

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）中職中信兄弟與樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場進行自辦熱身賽，兄弟先發投手余謙投4局沒有失分，飆出147公里，加上比賽後半段攻勢，終場兄弟以6比2擊敗桃猿。

雙方前6局都沒有分數進帳，直到7局上兄弟展開攻勢，張志豪選到保送後，杜家明敲出二壘安打，岳東華也選到保送形成滿壘，接著王政順敲安打、潘志芳擊出高飛犧牲打、陳文杰敲安打，各帶有1分打點，進帳3分。

8局上杜家明擊出三壘安打後，出現觸身球、四壞球保送形成滿壘，王政順再敲安打送回2分；9局上李聖裕、岳政華接連敲安打，再為兄弟添1分。雖然桃猿在9局下靠著蔡鎮宇敲2打點三壘安打反攻，不過最終兄弟仍以6比2擊敗桃猿。

兄弟此戰推出余謙擔任先發投手，用31球投4局，被敲2支安打，沒有出現保送、送出3次三振，沒有失分，最快球速147公里；接著魏碩成中繼投2局無失分，楊志龍、黃恩賜各投1局都沒有失分，吳俊偉投0.2局失2分，林瑞祥投0.1局無失分。

桃猿則是派出陳克羿先發，他用48球投3局，被敲2支安打、投2次保送，送出2次三振，沒有失分；接著王志煊、蘇俊羽、萬昭清各投1局都沒有失分，不過後續范柏絜、曾琦、賴知頎各投1局都有掉分。（編輯：吳協昌）1110311