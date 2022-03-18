周天成逆轉勝馬來西亞好手 挺進全英公開賽8強

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（中央社記者龍柏安台北18日電）首局先失、次局開打又落後，台灣羽球一哥周天成克服暖機稍慢的劣勢，靠著耐心以18比21、21比13、21比9逆轉勝馬來西亞好手劉國倫，有驚無險挺進全英公開賽8強。

全英羽球公開賽是羽球世界巡迴賽超級1000系列的頂級大賽，世界排名第4的周天成，曾在2020年拿下男單亞軍，也是隊史男單的最佳成績。

周天成今天遭遇2018年世錦賽銅牌好手、世界排名37的馬來西亞名將劉國倫，雙方過去交手6次，周天成以4勝2負占上風，且近來對戰更是拉出3連勝。

事實上周天成自去年底在西班牙舉辦的世界羽球錦標賽後，全英公開賽是他今年的首場國際賽，他也似乎還在找感覺，今天首局非受迫性失誤偏多，加上對於場風的適應也還不習慣，才導致一度陷入苦戰。

開局周天成雖取得6比2領先，不過接下來他一口氣連丟6分，也陷入被動，他始終無法超前比數，在一路落後下以18比21丟掉首局。

次局周天成開賽又以1比4落後，不過此時對手控球開始不穩，周天成也抓緊機會，拉出一波9比2攻勢逆勢超前，沒想到韌性十足的劉國倫，竟再次追平比數。

所幸周天成沒因此亂了手腳，靠著一波11比3的攻勢甩開對手糾纏，以21比13拿下並將戰局扳平。

歷經前2局的「暖身」，周天成在決勝局火力全開，開賽就取得10比2大幅領先，最終以21比9拿下勝利，也如願挺進全英公開賽男單8強，明天他將出戰2018亞運男單金牌得主、印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）。（編輯：張芷瑄）1110318