中華職棒聯盟規章首次公開 111頁內容官網可查閱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒聯盟規章已經在官網公開，球迷可自行查閱。圖為去年11月30日在高雄澄清湖球場舉行的中華職棒總冠軍賽。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北18日電）中華職棒今天發布訊息表示，聯盟規章已經放上官網（連結點這裡），去年修訂包括自由球員分級制度等規章之後，球迷可隨時上官網查閱，中職也指出，未來規章會持續修正，建構最合適的制度。

中職會長蔡其昌日前表示，希望在今年開季以前，把完整規章放上中職官網，讓大家了解這本等同是「中華職棒憲法」的內容。中職表示，自1991年首次印製紙本規章提供賽務人員、球團以及棒球記者等相關從業人員使用，不定期會針對修正的規章內容進行印刷再版。

在去年修訂包含自由球員分級制度等規章內容後，上週完成了2022年新版規章的印製，今天也正式公開上線在聯盟的官網，讓球迷可以查閱。蔡其昌在上任之後，就多次強調資訊要公開透明，目前包括棒球規則、棒球規則補述、聯盟規章111頁都可以在聯盟官網找到。

中職指出，聯盟規章伴隨著中華職棒走了33年，這些年規章持續的修訂強化，儘管許多內容與背景，隨著時空環境都有些改變，或是有許多不符時宜的內容，未來聯盟仍然會持續來修正，建構一套最合適的制度。（編輯：張芷瑄）1110318