UBA李吟娸關鍵3分打 世新扳倒台師大寫3連霸[影]
2022/3/20 19:00（3/20 19:25 更新）
前兩季UBA女子組冠軍世新大學，20日與上季亞軍台灣師大在冠軍賽會師，雙方一路纏鬥至第4節，衛冕軍靠著李吟娸（藍衣8號）最後14秒的3分打，率隊以59比58擊敗台師大完成3連霸。中央社記者張新偉攝 111年3月20日
（中央社記者龍柏安台北20日電）前兩季UBA女子組冠軍世新大學，今天與上季亞軍台灣師大在冠軍賽會師，雙方一路纏鬥至第4節，衛冕軍靠著李吟娸最後14秒的3分打，率隊以59比58擊敗台師大完成3連霸。
110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女子組冠軍賽今晚在台北小巨蛋登場，世新大學靠著李吟娸在最後切入上籃得手，還造成犯規，連投帶罰率隊超前，加上最後3.5秒陳雅彤兩罰失手，世新也順利衛冕完成3連霸。1110320
影片來源：SSUtv Sports
110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女子組冠軍戰20日在台北小巨蛋開打，由台灣師大（白衣）對上世新大學（藍衣），雙方球員互相搶攻對方禁區搶分。中央社記者張新偉攝 111年3月20日
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