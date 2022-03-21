曾峻岳續扛終結者重責 再大壓力都不畏懼

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中職富邦悍將隊20歲投手曾峻岳（左3）去年好表現、拿下年度新人王大獎，獲得提前換約、身價翻倍，今年教練團設定開季就扛終結者重責，曾峻岳不畏懼，目標拚救援王。中央社記者張新偉攝 111年3月21日

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（中央社記者謝靜雯新北21日電）中職富邦悍將隊投手曾峻岳去年好表現、拿下年度新人王大獎，獲得提前換約、身價翻倍，今年教練團設定開季就扛終結者重責，曾峻岳不畏懼，「再大的壓力都要去克服」，目標拚救援王。

富邦悍將20歲投手曾峻岳去年開季中繼出發，下半季轉任救援、扛起重責也投出亮眼表現，整季57場出賽拿下13中繼成功、12救援成功、4勝（沒有敗績），防禦率1.80，拿下年度新人王大獎。

曾峻岳2020年選秀第7輪被球團選進，當時簽下2.5年合約，去年球季好表現、球團主動提前換約，曾峻岳去年球季月薪新台幣7萬元，新球季月薪15萬元、身價翻倍。

曾峻岳表示，沒有想過要簽複數年約，很開心球團願意提前換約，今年球季想要再拚出好成績，用好成績爭取更好的合約。

去年中繼出發、轉任後援投出好表現，今年總教練丘昌榮透露，如果沒有意外，開季就會讓曾峻岳扛終結者、負責第9局關門任務。

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曾峻岳表示，雖然教練團之前沒有明說，但從春訓熱身賽上場時機來看已經有準備，開季就要扛終結者重責，心態上沒有什麼不同，知道自己該做什麼，會想辦法扛起來，有了去年的經驗、不會害怕，「再大的壓力都會克服」。

曾峻岳去年在年度頒獎典禮上就放話，今年球季要挑戰救援王的獎項，他笑說目標不變，除了期許自己投出好表現，也對球隊戰績很有信心。（編輯：張雅淨）1110321