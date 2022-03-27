台鋼雄鷹隊近期交營運計劃書 蔡其昌：盡快通過

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（中央社記者楊啟芳台北27日電）已在3月初簽署加盟意向書的台鋼雄鷹隊，即將成為中職第6隊。中職會長蔡其昌今天表示，台鋼的營運計劃書即將送交聯盟，各隊均有共識儘快走完程序，讓台鋼參與今年季中選秀。

目前中職還在等台鋼的營運計劃書，中職會長蔡其昌今天出席開季宣傳活動時表示，台鋼最近應該就會把營運計劃書送到聯盟，「如果計劃書裡面有不夠周全的，聯盟會協助將計劃書做一些調整，趕快把計劃書完成。」

計劃書完成後，蔡其昌指出，現在其他5支球團已有共識，會用最快時間召開常務理事會，通過台鋼雄鷹隊的加盟計畫，5月就可以把整個程序走完，接著就會舉行加盟儀式，並讓台鋼參與今年的中職季中選秀。

至於營運計劃書必須涵蓋的內容，中職秘書長楊清瓏表示，計劃書中要有人力配置、主場安排、這5年如何營運等所有內容。蔡其昌指出，台鋼已經在找包括領隊、總教練的人力，「這段時間他們非常積極在尋找，應該是有人選了，只是不知道定案了沒。」

另外，中職4月2日就要開打，目前CPBL TV與電信業者合作的收看方案尚未出爐。對此蔡其昌表示，開打前一定來得及，預計下星期宣布。「收費部分，單隊的一定跟Twitch差不多，5隊全買的話希望打一點小小折扣，鼓勵大家全買。」（編輯：屈享平）1110327