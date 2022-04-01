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德羅森猛轟50分 公牛延長賽擊沈快艇[影]

2022/4/1 14:17（4/1 14:28 更新）
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NBA芝加哥公牛前鋒德羅森（紅色球衣）1日攻下本季新高的50分，領軍逆轉快艇。（圖取自twitter.com/chicagobulls）
NBA芝加哥公牛前鋒德羅森（紅色球衣）1日攻下本季新高的50分，領軍逆轉快艇。（圖取自twitter.com/chicagobulls）
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（中央社記者龍柏安台北1日電）正規賽最後3.5秒，NBA芝加哥公牛前鋒德羅森3罰2中，錯失提前終結比賽的機會，他在延長賽將功折罪獨拿10分、全場轟下50分，率隊135比130擊沉洛杉磯快艇。

NBA美國職籃今天好戲連台，德羅森（DeMar DeRozan）攻下本季新高的50分，領軍逆轉快艇，而衛冕軍密爾瓦基公鹿一哥「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），今天也猛灌44分、14籃板與6助攻，同樣歷經延長「加班」以120比119咬破布魯克林籃網，也確定提前晉級季後賽。

根據ESPN紀錄顯示，德羅森是本季單場飆破50分大關的第14名球員，是NBA史上單季最多的一次，此外這也是美國3月以來，第9次有球員單場得到50分以上。

快艇在第4節最後4分55秒還握有11分領先，卻沒能守成，不僅先被對手將戰線拖進延長賽，最後反遭逆轉，德羅森就說：「我總是告訴這些傢伙，只要還有時間，我們就還有機會。」

公牛險勝快艇拿下2連勝，讓他們以0.5場勝差的微幅優勢，領先東部排名第6的多倫多暴龍，他們全力「卡位」避免跌出前6，否則將透過附加賽爭取季後賽門票。

公鹿王牌安特托昆博今天在正規賽最後的追平三分球，讓他超越名人堂球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為公鹿隊史得分王，而他也透露，他希望改變外界認為他只是會跑動和灌籃的球員。

目前仍處在附加賽邊緣的洛杉磯湖人，今天再以109比122不敵猶他爵士，苦吞4連敗，戰績以31勝45負又跌回西區11。

不過根據ESPN報導，湖人兩大球星詹姆士（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis），有機會在下一場主場迎戰紐奧良鵜鶘時歸隊，而外界好奇是否因為球隊戰績壓力，逼得兩人得提前歸隊，湖人總教練伏格爾（Frank Vogel）強調：「這取決於醫療團隊，而不是我的決定。」（編輯：陳政偉）1110401

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