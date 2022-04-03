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PLG攻城獅土洋連線擊退富邦勇士 勇奪3連勝

2022/4/3 20:55（4/3 21:16 更新）
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台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新竹街口攻城獅3日靠著洋將法獅（右）、高國豪合力轟下55分，率隊以114比103擊退台北富邦勇士。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年4月3日
台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新竹街口攻城獅3日靠著洋將法獅（右）、高國豪合力轟下55分，率隊以114比103擊退台北富邦勇士。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年4月3日
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（中央社記者黃巧雯台北3日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）新竹街口攻城獅今天靠著洋將法獅、高國豪合力轟下55分，率隊以114比103擊退台北富邦勇士，收下3連勝。

P. LEAGUE+ 攻城獅球員林宜輝1日出戰桃園領航猿，因襲擊領航猿洋將羅賓森（Devin Robinson）下體，被判二級惡性犯規，遭聯盟禁賽2場，今天客場台北和平籃球館出戰富邦勇士以及9日主場出戰福爾摩沙台新夢想家，都無法出賽。

攻城獅郭少傑面對老東家富邦勇士，首節就轟下12分，而洋將法獅（Nick Faust）進帳11分，聯手幫助球隊以39比23領先，勇士次節手感升溫，命中率超過63%，上半場結束將比分追成57比58。

雙方易籃後，勇士第3節陷入得分乾旱期，攻城獅由洋將法獅、高國豪領軍，拉出22比2攻勢，勇士在第3節結束前5分鐘才靠著洋將瓊斯（Perry Jones III）三分球止血。

攻城獅帶著21分領先優勢進入決勝節，勇士林書緯單節添得14分，仍無力扭轉戰局，最終以攻城獅以11分差踢館成功。

攻城獅此役以洋將法獅表現最出色，斬獲31分、17籃板，高國豪24分、7籃板、7助攻、3抄截則是本土最佳，郭少傑進帳18分、3籃板。

談到回到老東家主場出賽，郭少傑賽後接受轉播單位訪問時坦言：「來到這場地還滿熟悉的，對籃框的感覺不錯。」

攻城獅近期連2場得分突破110分大關，郭少傑則點出關鍵，「本土比較敢進攻，老外也願意相信我們，讓我們處理球」。

富邦勇士在本季球員註冊大限之前，決定留下瓊斯、辛特力（Michael Singletary）、塞瑟夫（Ihor Zaytsev）等3名洋將，瓊斯今天首秀，攻下全隊最高的27分，外加9籃板、2助攻。（編輯：管中維）1110403

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