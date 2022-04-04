T1林韋翰首秀2分3助攻 中信特攻不敵台啤英熊

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台灣職籃T1聯盟4日在天母體育館進行新北中信特攻（淺色球衣）與台灣啤酒英熊（深色球衣）的比賽，終場台啤英熊以95比91擊敗中信特攻。台啤英熊球員蔣淯安（右）攻下22分。中央社記者徐肇昌攝 111年4月4日

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）T1聯盟台灣啤酒英熊主控蔣淯安、洋將德古拉今天合力攻下44分，率隊以95比91擊敗新北中信特攻；林韋翰首秀靠著罰球拿下2分，外加2籃板、3助攻，未能助中信特攻贏球。

台灣職籃T1聯盟台啤英熊今天在主場天母體育館迎戰新北中信特攻，因應台北市立大學天母校區傳出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，比賽改閉門舉行。

31歲的林韋翰於2019年挑戰中國男子籃球職業聯賽（CBA），在當年選秀會以第一輪第5順位被青島男籃選中，今年返台加入中信特攻，今天與洋將凱（Kevin Allen）迎來在T1聯盟首秀。

台啤英熊上半場外線命中率超過53%，靠著洋將士東（Diamond Stone）外線發揮，加上德古拉（Samuel Deguara）肆虐禁區，取得55比47領先。

中信特攻下半場在凱帶領下吹起反攻號角，林韋翰上半場2次出手都落空，第3節還剩2秒時，靠著罰球進帳2分，將比分扳成70比70平手。

中信特攻阿巴西決勝節一開始就投進三分球，隊友謝亞軒隨後快攻上籃，拉開差距；不過，台啤英熊的蔣淯安、黃鎮在外線接力開火，加上德古拉補籃，聯手率領台啤英熊反超，最多握有10分領先優勢。

特攻持續追分，加上台啤英熊關鍵時刻發生失誤，特攻在倒數45.4秒追成只剩3分差，但蔣淯安隨後兩罰中一、追加保險分，最終台啤英熊就以4分差勝出。

台啤英熊蔣淯安此役繳出22分、3籃板、7助攻、2抄截，洋將德古拉同樣進帳22分，並抓下18籃板。

中信特攻洋將凱首度出賽，攻下全隊最高23分、9籃板；林韋翰首秀出賽不到18分鐘，3次出手全數落空，僅靠著罰球添得2分，另有2籃板、3助攻。（編輯：戴光育）1110404

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，T1聯盟4日在天母體育館進行新北中信特攻（淺色球衣）與台灣啤酒英熊（深色球衣）的閉門賽，終場台啤英熊以95比91擊敗中信特攻。雙方球員在場上激戰，互不相讓。中央社記者徐肇昌攝 111年4月4日

T1聯盟新北中信特攻（淺色球衣）與台灣啤酒英熊（深色球衣）4日在天母體育館進行閉門賽，終場台啤英熊以95比91擊敗中信特攻。中信特攻球員譚傑龍（右）試圖突破台啤英熊球員德古拉（左）嚴密的防守。中央社記者徐肇昌攝 111年4月4日

國內COVID-19疫情延燒，T1聯盟4日在天母體育館進行新北中信特攻（淺色球衣）與台灣啤酒英熊（深色球衣）的閉門賽，終場台啤英熊以95比91擊敗中信特攻。中信特攻球員突破台啤英熊球員上籃得分。中央社記者徐肇昌攝 111年4月4日

台灣職籃T1聯盟新北中信特攻林韋翰4日首秀靠著罰球拿下2分，外加2籃板、3助攻，但未能率領球隊贏球，中信特攻最終以91比95不敵台灣啤酒英熊。（T1聯盟提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年4月4日