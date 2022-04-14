LPGA樂天錦標賽首輪 李旻69桿與前球后並列第11

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社夏威夷13日綜合外電報導）美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）樂天錦標賽今天在夏威夷進行首輪賽事，澳洲選手葛林打出低於標準桿6桿的66桿暫居領先，台灣好手李旻以69桿與前球后高寶璟並列第11名。

法新社報導，美國夏威夷歐胡島（Oahu Island）霍卡雷鄉村俱樂部（Hoakalei Country Club）今天受到強風吹襲，25歲的葛林（Hannah Green）仍克服天候困難抓8鳥、吞2柏忌而暫時居首。

有5位選手打出低於標準桿5桿的67桿，並列第2名緊追葛林，包括英格蘭的夏朵芙（Jodi Ewart Shadoff）、南韓的金孝周、印度的阿修克（Aditi Ashok）、蘇格蘭的德萊伯格（Gemma Dryburgh）和美國的艾莉森．李（Alison Lee）。

路透社報導，美國女將傑克森（Janie Jackson）、墨西哥的羅培茲（Gaby Lopez）、南韓的姜海智和澳洲的坎普（Sarah Kemp）都是68桿，暫時並列第7名。

紐西蘭籍的衛冕者、前世界球后高寶璟與我國好手李旻都打出69桿，暫時並列第11名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

世界排名第31的葛林表示：「我覺得自己打得很好。我記不得把小白球送上果嶺多少次，但所有的球都打到我想要的位置。我已經有一段時間沒有如此好的狀況了。」

除了李旻，台灣還有7位女將參與賽事，程思嘉和侯羽桑繳出71桿並列第26名，盧曉晴打出標準桿72桿並列第49名，徐薇淩繳出73桿並列第63名，彭婕、錢珮芸、侯羽薔分別打出74、75、76桿，分別暫列第73、96、112名。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1110414