大谷翔平本季第8轟 天使4比1擊敗運動家[影]

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（中央社奧克蘭15日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天靠著大谷翔平揮出本季第8轟，與先發投手桑多華6.1局只失1分的聯手帶領，最終在客場以4比1擊敗奧克蘭運動家。

天使日籍「二刀流」好手大谷翔平此役擔任指定打擊，打先發第3棒，有3打數1安打、2打點的成績，另外獲得1次保送。他此役唯一的1支安打，是在1局上半瞄準運動家先發投手蒙塔斯（Frankie Montas）一記時速95英里的伸卡球，將球轟出中右外野全壘打牆的兩分砲，這個適時一擊讓球隊先馳得點。

蒙塔斯今天投6局，送出本季新高12次三振，只有1次保送，被打1支全壘打在內的4支安打，丟掉2分都是自責分，在球隊輸球後吞敗，目前戰績2勝4敗，防禦率、3.67。

天使先發左投桑多華（Patrick Sandoval）此役投了本季單場最多的101球，三振、保送各4次，被打4支安打丟掉1分自責分，在球隊獲勝後拿下勝投，目前戰績2勝1敗，防禦率1.91。

桑多華這場比賽唯一的失分出現在3下，那個半局他保送首名打者勞瑞（Jed Lowrie），再被勞瑞安諾（Ramon Laureano）敲出安打，1出局二、三壘有人的情況下，墨菲（Sean Murphy）的滾地球讓運動家追回1分，但這也是他們此役拿下的唯一1分。

天使這場比賽在1上楚勞特（Mike Trout）敲出安打後，大谷翔平補上兩分砲，讓他們在前7局打完後，以2比1領先。之後他們又有幾次適時一擊，成為最終收下勝利的關鍵。

8上天使首名打者沃德（Taylor Ward）敲出安打，兩出局時他站在三壘，接著靠倫登（Anthony Rendon）的安打跑回球隊第3分。

天使9上首名打者馬許（Brandon Marsh）也敲出安打上壘，兩出局後靠維拉斯奎茲（Andrew Velazquez）右外野方向的二壘安打奔回本壘得分，讓天使將領先擴大到4比1，最終便以3分之差收下勝利。

桑多華退場後，赫格特（Jimmy Herget）後援2.2局無失分，拿下他本季第1次救援成功。

天使的沃德和倫登這場比賽都有兩支安打的表現，運動家整場比賽只有5支安打，其中平德（Chad Pinder）就敲出兩支。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110516