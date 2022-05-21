中職樂天桃猿疫情延燒 教練林政億快篩陽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北21日電）中華職棒樂天桃猿球團今天公告，教練林政億COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，已安排進行PCR檢測，而昨天快篩陽性的投手陳禹勳與捕手嚴宏鈞PCR結果陽性確診。

樂天桃猿一、二軍近期陸續傳出教練和球員染疫，球團今天表示，教練林政億因略感不適，經快篩後結果呈陽性，目前已安排進行PCR檢測，並依規定通報聯盟，後續將嚴格遵守指揮中心及聯盟規範辦理，而林政億也是首名樂天桃猿快篩陽性的一軍教練。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

樂天桃猿球員陳俊秀、林承飛、林立、馬傑森、郭永維、邱駿威近日陸續傳出快篩陽性，昨天再新增2人，分別為投手陳禹勳與捕手嚴宏鈞，球團表示，除了今天教練林政億PCR結果尚未出爐外，其餘球員PCR都是陽性。

另外，考量統一獅與樂天桃猿二軍陸續受疫情影響，多名球員確診與隔離，加上調整二軍球員上一軍，兩隊二軍正規人力短期間仍無法正常進行比賽，中職今天公告，二軍第8週例行賽5月24日（編號第57場）、5月26日（編號第61場）、5月27日（編號第62場）、5月29日（編號第64場）停賽。（編輯：陳政偉）1110521