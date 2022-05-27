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味全龍擊敗悍將 林智勝1500場出賽史上第5人[影]

2022/5/27 21:53（5/27 22:26 更新）
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中華職棒富邦悍將隊27日作客天母球場交手味全龍隊，終場由龍隊以5比2奪勝，陣中野手林智勝並完成生涯1500場出賽，為中職史上第5人。中央社記者張新偉攝　111年5月27日
中華職棒富邦悍將隊27日作客天母球場交手味全龍隊，終場由龍隊以5比2奪勝，陣中野手林智勝並完成生涯1500場出賽，為中職史上第5人。中央社記者張新偉攝　111年5月27日
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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職今天由味全龍在天母與富邦悍將隊交手，悍將葉竹軒睽違966天開轟一度率隊領先，不過龍隊打線串連追分，終場以5比2拿勝，林智勝此役完成生涯1500場出賽，成為中職史上第5人。

中華職棒近期受雨勢與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，多場比賽延賽，味全龍隊今天在天母棒球場與富邦悍將隊交手，是兩隊本週的第一場比賽。

悍將隊今天2局靠著蔣智賢三壘打開啟攻勢，1人出局後葉竹軒開轟，2分砲幫助球隊取得領先。蔣智賢上一次敲出三壘打為2018年9月13日，今天是中職生涯第4支三壘打；葉竹軒本季首轟，則是睽違966天的全壘打。

味全龍隊前3局沒有拿下分數，4局陳品捷二壘打展開攻勢、暴投上到三壘，吉力吉撈．鞏冠安打送回第1分，李凱威、張政禹接連安打送回追平分，劉基鴻適時安打、一棒2分幫助球隊超前，再靠著邱辰安打，順利跑回團隊第5分。

悍將隊先發投手威迪茲今天狀況多，總計投4.2局被敲6支安打，投出4次四死球、3次三振，失掉5分責失分，單場4次暴投追平聯盟紀錄，承擔敗投。

龍隊40歲老將林智勝，22日出賽敲出安打，達成生涯1700安；今天先發打2棒、指定打擊，達成生涯第1500場出賽，也是中職史上第5人。

林智勝今天1局吞下三振，3局敲出右外野方向飛球出局，5局敲出游擊方向滾地球出局，7局敲出左外野方向安打，單場4打數敲出1支安打、連7場出賽敲安。

龍隊先發投手布里悍今天投5.2局被敲7支安打，投出5次三振，失掉2分責失分，好投壓制幫助球隊拿下勝利，拿下個人本季第3勝、獲選單場最有價值球員（MVP）。

布里悍賽後接受主場MVP頒獎受訪表示，今天雨勢不斷，在這種狀況下要掌握比賽不容易，但大家都很努力想要拿下勝利，他也很開心可以帶著家人來台，享受不同的棒球經驗和文化，布里悍的小孩們賽後也跟著一起上場跳舞同樂。（編輯：屈享平）1110527

中華職棒27日在天母棒球場進行富邦悍將隊與味全龍隊的例行賽事，悍將派出洋投威迪茲先發登板。中央社記者張新偉攝 111年5月27日
中華職棒27日在天母棒球場進行富邦悍將隊與味全龍隊的例行賽事，悍將派出洋投威迪茲先發登板。中央社記者張新偉攝 111年5月27日
影片來源：CPBL 中華職棒
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