攻城獅首場季後賽就開胡 李家瑞：很感動

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（中央社記者龍柏安新竹3日電）賽前在樂團「動力火車」高亢嘹亮歌聲下，點燃全場新竹球迷熱情，球員表現也沒讓大家失望，新竹街口攻城獅在主場97比86擊敗新北國王，在PLG隊史首場季後賽順利開出紅盤。

P. LEAGUE+聯盟季後賽今天登場，由聯盟例行賽龍頭新竹街口攻城獅在主場新竹縣體育館迎戰新北國王，球團賽前邀請人氣樂團「動力火車」現場演唱。攻城獅克服首節最多15分落後，第2節後來居上，最後成功逆轉開胡，並在5戰3勝制季後賽拔得頭籌。

攻城獅上季在聯盟4隊當中敬陪末座，是唯一遭淘汰的球隊；今年華麗變身，以聯盟王者身分挺進季後賽，並在首戰就順利開胡。總教練林冠綸賽後說，能在成軍後的第1場季後賽就拿下勝利，「很開心。」

扮演「奇兵」的李家瑞，過去曾當過籃球逃兵，今天他攻下12分、7籃板，是全隊除洋將辛巴（Sim Bhullar）與法獅（Nick Faust）以外，本土得分最高的球員。他說，看到滿場球迷穿著紫色應援T恤，他心裡除了感動，也讓他越打越有動力。

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攻城獅與國王例行賽交手6次，攻城獅取得4勝對戰優勢，不過林冠綸直言，外界認為他們對戰有優勢，是因為國王陣容不齊全，今天全隊在對方兵源完整狀況下仍順利拿下勝利，「這對我們心理的幫助很大，也讓我們更相信自己。」

攻城獅今天首局最多落後15分，林冠綸透露，由於是第1次打季後賽，球員有些太興奮，因此首節打得比較急躁，是陷入落後的主因，不過後來他們逐漸找回節奏，也才把比賽拉回正軌。（編輯：戴光育）1110603