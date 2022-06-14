王子維確診退出印尼公開賽 嘆沒辦法睡好覺

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（中央社記者龍柏安台北14日電）台灣「羽球王子」王子維上週五快篩驗出陽性反應，本週印尼羽球公開賽也被迫退出比賽，他接受採訪時無奈地說：「誰說確診都是輕症沒症狀，我喉嚨痛到爆，沒辦法睡一天好覺。」

世界排名15的王子維，上週打完印尼羽球大師賽後，當時驚覺喉嚨有些不適，他原本以為是因疲勞導致感冒，「因為我確診前2天才剛快篩過，結果是陰性，是防護員叫我再驗一次才發現確診。」

王子維透露，上週五喉嚨出現異狀後，晚上都沒法睡，只睡2、3個小時衣物就被汗水浸濕，週日開始喉嚨更是痛到不行，就算吞了止痛藥，也只有第1次吃完有比較舒緩，接下來幾乎都沒什麼用，「我現在連吞口水都要憋氣，睡著都會被痛醒。」

除了身體不適，王子維也無奈地說：「現在就只能在飯店裡隔離，完全沒辦法訓練。」他苦笑說，這次去印尼比賽感覺身體狀況還不錯，沒想到確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，連比賽都沒得打：「超不爽的。」

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王子維快篩陽後，也接受PCR檢查，結果也依舊是陽性，他說，自己的CT值只有10幾，傳染力相對高，因此只有防護員幫忙送餐到門外，他完全沒和其他人接觸。

印尼羽球公開賽是羽球世界巡迴賽超級1000的頂級大賽，結束後選手多半都將轉戰馬來西亞公開賽，王子維表示，由於還不清楚何時可以康復，加上也都無法練球，因此他已做好最壞準備，有可能連馬來西亞公開賽都得退賽。（編輯：張芷瑄）1110614